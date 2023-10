Tinto soberbo, de classe mundial

É uma estreia mais que auspiciosa, este novo tinto que Jorge Serôdio Borges e Sandra Tavares da Silva criaram a partir de uma parcela emblemática da Quinta da Manoella. Feito no Douro, mas de classe mundial, um tinto soberbo que conjuga grande frescura, tensão tânica, textura doce, macia, com elegância e equilíbrio notáveis. Um Douro de nova geração, que projecta a região para um outro patamar, o da elegância e equilíbrio que define os melhores vinhos do mundo. Por enquanto, e porque se trata do primeiro lançamento, falta apenas confirmar por quanto tempo será capaz de evoluir preservando boa saúde e as qualidades que o distinguem.

