Direcção Executiva nomeia presidentes dos centros hospitalares de Coimbra e Algarve

Alexandre Lourenço, actual administrador hospitalar no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e professor na Escola Nacional de Saúde Pública, vai assumir a presidência do conselho de administração daquela instituição de saúde, a partir de 1 de Novembro. A Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) nomeou os membros do conselho de administração do CHUC e do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), informa aquela entidade em dois comunicados enviados às redacções nesta sexta-feira.

O futuro presidente do conselho de administração do CHUC já desempenhou também funções de administrador hospitalar do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho em 2008 e foi presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), entre 2016 e 2022. É licenciado em Biologia, em 2001, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e doutorou-se em Gestão pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em 2022.

No caso do Algarve, João António do Vale Ferreira a assumir o cargo. O futuro presidente do conselho de administração do CHUA é licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em 1989, e foi membro não executivo do conselho de administração da CUF — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.G.P.S., S.A. (2022), vogal não executivo do Hospital de Vila Franca de Xira e de unidades hospitalares CUF do Cluster Norte, entre 2012 e 2022, além de ter também assumido funções como administrador e presidente das comissões executivas do Hospital de Vila Franca de Xira (2019 a 2021), e do Hospital de Braga (2011 a 2019). Foi também presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. (2006 a 2011).

A DE-SNS dá conta de que as mudanças acontecem na sequência da cessação dos mandatos dos actuais membros dos conselhos de administração dos dois centros hospitalares a 31 de Dezembro de 2022. Os mandatos agora conhecidos terão a duração de três anos.

Quanto às direcções clínicas das duas instituições, no caso do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o cargo vai ser assumido por Cláudia Margarida Carvalho dos Santos Nazareth, que será acompanhada dos vogais executivos Diogo Luís Casa Nova da Saudade Vieira e Fernando Elísio Pedrosa Cravo, que assumirá as funções de vogal financeiro. Áurea da Cruz Flamino Andrade manter-se-á como enfermeira-directora do CHUC.

Já a direcção cClínica do CHUA estará a cargo de José Manuel Lourenço da Silva Almeida, que será acompanhado do vogal eExecutivo, Paulo Jorge dos Santos Neves, que mantém o cargo, assim como Mariana Augusta Mata Santos, no cargo de enfermeira-directora.

A DE-SNS releva que ambos os conselhos de administração são nomeados "de acordo com os valores de idoneidade, experiência e competências profissionais para o desempenho dos cargos, que são evidenciados nas respectivas notas curriculares", e estarão em funções no mandato 2023-2025.