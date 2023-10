Santos Silva: “O Chega considerar-me seu presidente” na AR seria “nódoa” no currículo

Depois de o Chega acusar Augusto Santos Silva de "não despir a camisola do PS", o presidente da Assembleia da Assembleia da República disse ser "presidente de todos os deputados", embora acrescentando que, caso o Chega o considerasse como seu presidente nos trabalhos parlamentares, tal seria “uma nódoa” no seu currículo. O incidente desta sexta-feira no plenário do Parlamento foi mais um momento de tensão entre Santos Silva e o partido de André Ventura.

O incidente aconteceu na sequência de uma intervenção da deputada do Chega Rita Matias, no âmbito de iniciativas sobre atletas de alto rendimento, que a deputada do PAN, Inês Sousa Real, criticou por se ter afastado do tema em debate e de ter sido “xenófoba e transfóbica”.

Tal como tem acontecido nas últimas semanas, o líder da bancada do Chega, Pedro Pinto, dirigiu-se a Santos Silva como o presidente da Assembleia da República de “algumas bancadas” para fazer uma interpelação à mesa sobre as considerações da deputada do PAN. Por várias vezes, Santos Silva não o permitiu, exigindo que o deputado usasse os termos do regimento e a expressão de cortesia prevista que é “senhor presidente da Assembleia da República”.

Quando finalmente usou a expressão sem acrescentar mais nada, Pedro Pinto pôde intervir e acusou Santos Silva de ser parcial. “Não despe a camisola do PS, continua a ser o presidente da Assembleia da República da extrema-esquerda”, disse, condenando Santos Silva por retirado a palavra a Rita Matias. O que não aconteceu.

Na resposta, Santos Silva disse não ter retirado a palavra à deputada do Chega, notando que não o tem feito ao longo de “ano e meio” apesar de ter “capacidade regimental para o fazer”.

Quanto à questão colocada, Santos Silva sustentou que não responde perante o Chega, mas sim “perante a Assembleia da República”. “Sou presidente de todos os deputados e deputadas, incluindo os do Chega, e perante todos cumpro as minhas obrigações que o regimento me confere”, afirmou, para depois condenar os cartazes e declarações do partido.

“Quanto à expressão que usa [presidente de “algumas bancadas"], os senhores deputados não se acanhem. Porque imaginem o que era um partido que tem cartazes espalhados pelo país, incluindo aqui num corredor da Assembleia, sugerindo a eliminação física dos seus adversários políticos. E que o presidente [André Ventura] escreveu num artigo na imprensa no qual designa a nossa República democrática como ‘um bordel de patifarias’. Imagine essa bancada considerar-me a mim seu presidente, que nódoa seria no meu currículo”, afirmou.

A declaração suscitou novos protestos da bancada do Chega. Santos Silva só deu novamente a palavra depois de Pedro Pinto usar a expressão prevista no regimento quando se dirigia à mesa: “Agora temos de pedir autorização para colocar cartazes?”, questionou, lamentando que Santos Silva não tivesse condenado a violência contra deputados do Chega na manifestação sobre habitação a 30 de Setembro: “Por isso, não é presidente de todos os deputados nem do Chega.”

No plenário da semana seguinte à manifestação, em que deputados do Chega dizem ter sido agredidos, André Ventura pediu que Santos Silva condenasse os actos, mas o presidente da Assembleia da República considerou que a presença dos parlamentares foi uma provocação, o que levou a bancada do Chega a abandonar o plenário.

Santos Silva respondeu ainda a Inês Sousa Real sobre a competência que tem no regimento para advertir deputados quando se desviam do tema em debate, dizendo que confessava “humildemente” a sua “incapacidade intelectual de seguir o raciocínio expresso”. “Excede em tanto a minha incapacidade intelectual que limitei-me a esperar para que o relógio andasse e que o orador em questão, finalmente, se calasse.”