Marcelo, a princesa Diana de Portugal

Na visita de Estado à Bélgica, terá Marcelo confirmado as pazes feitas com o Governo?

A somar ao coro de elogios pelo brilharete orçamental, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se satisfeito com o que está no Orçamento do Estado para 2024. Numa visita de Estado à Bélgica terá Marcelo confirmado as pazes feitas com o Governo? É o ponto de partida para a análise de Ana Sá Lopes e Helena Pereira.

