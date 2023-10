Condenação do Hamas por Paulo Raimundo: entre a “clarificação” e a “coerência”

Ex-militantes e especialistas tanto vêem na condenação do Hamas por Raimundo uma “clarificação” da posição do PCP, como uma atitude que é “coerente” com a posição de agora e a de sempre do partido.

O PCP tem sido criticado nas últimas semanas, sobretudo pela direita, pela sua posição em relação ao conflito no Médio Oriente, que escalou a 7 de Outubro com um ataque do Hamas a Israel, seja por não condenar aquela organização seja por criticar o Estado israelita. Mas apesar de o comité central e os deputados do PCP não referirem directamente o Hamas nas condenações que fizeram — condenaram as acções contra civis de uma forma geral —, o líder comunista, Paulo Raimundo, censurou abertamente esta organização. Fê-lo, contudo, alguns dias depois do ataque e do primeiro comunicado do partido.