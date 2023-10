Carmo Afonso e a crise israelo-palestiniana

Foi preciso uma crónica inteira, mas finalmente percebi! O problema da minha amiga Carmo Afonso comigo na actual crise israelo-palestiniana não é o que eu disse (afinal, toda a gente já tinha, como eu, condenado os ataques terroristas do Hamas desde o início, houve foi só quase toda a outra gente que não percebeu bem). O problema comigo também não é o que eu não disse, porque para tal teríamos de excluir as declarações políticas que fiz, e as resoluções que escrevi, assinei pelo meu próprio punho, e vi serem aprovadas sobre este tema, só neste mês defendendo o fim da ocupação, dos colonatos e do “apartheid” na Palestina, e que mais recentemente voltei a apresentar defendendo o cessar-fogo e o reconhecimento da independência da Palestina (a não ser que achemos que para os palestinianos da Cisjordânia e os de Gaza, prisioneiros de Israel, reféns do Hamas, e vítimas de uma guerra em escalada que parece imparável, importa menos o que dizem órgãos de soberania de Estados-membros da UE e da ONU do que as “polémicas” que temos no ex-Twitter).

Não; o problema comigo foi quem me aplaudiu, ou melhor, uma parte de quem me terá aplaudido. Não só a esquerda, que toda ela votou a favor das ditas resoluções, mas uma parte da direita também (à excepção do Chega).

Eu conhecia a culpa por associação; ignorava a culpa por aplauso. Acredito que para a conseguir evitar teríamos de a cada momento ter a) uma posição tão inaceitável com que ninguém consiga concordar; b) uma posição tão incompreensível que ninguém consiga entender; c) uma posição tão sectária a que ninguém se consiga juntar. Acredito que funcione para outros mas, se a Carmo não se importa, esse é um caminho que eu não vou seguir. Amigo não empata amigo.

Rui Tavares, Lisboa

É necessário voltar ao acordo de Oslo

Mesmo que muitas cabeças "bem-pensantes" não gostem de o admitir, foram 70 anos de injustiça, prepotência e pobreza que geraram os assassinos insanos do Hamas. De futuro, haverá que pensar que, se não se quiser que apareçam mais como eles ou até piores, ter-se-á de repor alguma justiça e voltar à ideia de Oslo da criação de um segundo Estado na Palestina, mas desta vez com espaço suficiente para que os palestinianos possam criar uma nação com condições de vida e democracia. De outro modo, parece-me que, com a continuação da política "olho por olho", arriscam-se a ficar os dois lados da contenda ainda mais cegos... de ódio, e imperará apenas a lei do mais forte.

Amadeu Rodrigues, Lisboa

Prevalece a lei da força entre Israel e a Palestina

O que se passa no Médio Oriente evidencia a preponderância da lei da força na arena internacional. Os álibis são vários, circulando nos media à velocidade da luz. Agora, depois do violento ataque militar do Hamas a Israel, a lei da força na resposta militar israelita incendeia o apinhado território palestiniano de Gaza, sem dó, nem piedade. A História explica as tragédias contemporâneas. Durante séculos, povos do Ocidente perseguiram outros, étnica e religiosamente minoritários. Os judeus sofreram na Europa, a ocidente e no Leste, perseguições terríveis. A Inquisição, que aqui se praticou, foi hedionda. E os pogroms, por outras bandas, no Leste da Europa.

No século XX, o homicídio colectivo do povo judeu, executado pelos nazis e seus associados da Europa ocidental, foi uma barbaridade, que mancha para sempre a história da civilização europeia “ocidental”. Israel constrói-se, em poucas décadas, no pós-guerra, em parte como compensação das barbaridades do nazismo, em ajuda ao sionismo mitológico. Mas vai implantar-se num território povoado, habitado, alargando-se pela força das armas. E o que se verifica, desde então, é que os direitos dos palestinianos foram minimizados e anulados, sem respeito pelas decisões da ONU, para que se constituísse o Estado da Palestina, a par do Estado de Israel. A lei da força prevaleceu, com o apoio dos EUA à vista, e, mais discretamente, por outros países ocidentais. Será o complexo de culpa dos crimes medievais e nazis a justificação da segregação dos palestinianos e do incondicional apoio ao Estado de Israel. Quo vadis, Roma?

José Manuel Jara, Lisboa

O IVA zero faz falta ou não?

Confesso que não entendo certas mudanças de atitude. Quando António Costa colocou vários artigos com a taxa de IVA a 0%, muita gente considerou que era uma medida que nada resolvia e que era só para enganar. Agora e depois de se saber que no OE2024 está determinado que o IVA a 0% vai acabar, ouvem-se igualmente imensas críticas. É lógico que o IVA zero é mais benéfico para quem compra do que o IVA com outro valor, mas só gostava de perguntar a quem tanto criticava o IVA zero e agora critica o seu desaparecimento onde está a sua honestidade intelectual.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora