A surpresa (ou nem por isso) do regresso da Taylor’s aos Vinhos Verdes

O cenário ainda há pouco tempo não era sequer imaginável, mas quando esta quinta-feira a Região dos Vinhos Verdes comemorou os seus 115 anos, na fila da frente da cerimónia bem poderiam ter estado casas como a Taylor's ou a Symington a representar a produção. E não apenas estes dois históricos colossos do Douro e do Vinho do Porto. Também a Sogrape e outros gigantes do sector, como o Esporão, a Gran Cruz (agora Granvinhos), a Herdade das Servas ou a Casa Ermelinda Freitas, poderiam (ou deveriam?) marcar presença, confirmando a atracção que nos últimos tempos a região tem exercido sobre os grandes produtores portugueses.