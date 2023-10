Clooney e amigos tentam acabar com a greve

Olá.

Ora na terça-feira, no meio de negociações cada vez mais tensas entre o Sindicato dos Actores dos EUA e os grandes estúdios, houve uma espécie de Ocean’s 11 em Los Angeles. George Clooney encabeçou uma reunião com os representantes do sindicato, nomeadamente Fran "The Nanny" Drescher e Duncan Crabtree-Ireland, para propor um novo tipo de acordo que ponha fim à paralisação.

A história só é interessante porque mostra os diferentes escalões entre os cerca de 160 mil profissionais que o sindicato representa e que esta greve afecta. São actores, mas também apresentadores de televisão, bailarinos, DJs, bonecreiros, além dos actores que não são conhecidos como Clooney e amigos — já lá vamos a quem são — e que são ou actores de menor relevo ou figurantes.

Ora Clooney e os colegas Meryl Streep, Robert De Niro, Laura Dern, Scarlett Johansson, Kerry Washington, Tyler Perry, Bradley Cooper, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Emma Stone e Ryan Reynolds apresentaram uma proposta alternativa ao seu sindicato para tentar acelerar o fim da greve. Drescher, recentemente reeleita e que é apoiada por outras estrelas com kilowatts para dar e vender como Tom Hanks, veio depois explicar que a intenção é boa, mas que não resolve o problema de base.

A proposta dos "A-Listers" era de que o sindicato acabasse com o limite do que é cobrado aos actores mais bem pagos (que é de um máximo de um milhão de dólares por um salário milionário), dando as estrelas mais dinheiro ao sindicato e permitindo ao mesmo ter cofres mais recheados para depois distribuir pelos restantes trabalhadores. Outra ideia é que os trabalhadores que ganham menos recebam primeiro os dividendos relativos à reexibição dos seus trabalhos (os chamados "residuals"), deixando para o fim os actores mais bem pagos e permitindo ao sindicato uma gestão melhor dos seus fundos.

Fran Drescher agradeceu, e congratula-se por ter estes nomes tão poderosos interessados nas negociações, mas, apesar da "generosa" intenção dos Ocean’s 13, atenta que essas potenciais mudanças não têm impacto no contrato que motiva a greve. Neste momento, o pomo da discórdia é que o sindicato quer que as plataformas de streaming paguem 57 cêntimos por subscritor para depois distribuir o que recolherá disso pelos actores cujo trabalho esteja nos serviços. Uma espécie de taxa anual como a que pagam os operadores de televisão por subscrição em Portugal e que reverte para os apoios ao cinema e à Cinemateca, mas em versão Hollywood capitalista a lidar com um sindicato que mantém o sector parado.

Com a greve e com o foco dos accionistas das empresas de entretenimento mais focados nas receitas do que no número de assinantes, os custos destas lutas devem continuar a ser acompanhados pelos espectadores porque no fim lhes vão tocar no bolso. Os novos contratos colectivos vão custar mais aos estúdios, que vão produzir menos e subir os preços das mensalidades. E chamar mais publicidade. Nem George Clooney consegue desatar este nó. É um golpe muito maior do que um casino em Las Vegas, é todo um sistema cujo modelo de negócio está a mudar (outra vez) frente aos nossos olhos.

O que anda a ver?

Herman José, apresentador e humorista

"Perdi a paciência para ficções. Vivo viciado em documentários, biografias e informação."

TVCine+

Sexta-feira, 20 de Outubro

Nacho - Na sua senda de voltar a albergar séries, os canais TVCine estrearam quinta-feira na televisão linear e disponibilizam a partir desta sexta-feira no seu serviço on demand uma série sobre um homem com um grande pénis. É isso mesmo. Nacho Vidal tornou-se no maior actor pornográfico da história espanhola e atravessou as várias fases da indústria - do VHS à Internet. Com um pénis que mede 25 centímetros, parecia destinado ao estrelato internacional, e assim foi. A série é conduzida por mulheres: Teresa Fernández-Valdés é a showrunner, Beatriz Sanchís uma das realizadoras, e a equipa de argumentistas é toda no feminino. Martiño Rivas é Nacho Vidal.

Quarta-feira, 25 de Outubro

Sullivan’s Crossing - Série baseada nos best-sellers de Robyn Carr, parte de uma premissa relativamente batida: profissional de sucesso obrigada a regressa à terriola natal. O pai tem um parque de campismo, há velhas amizades e novos rostos, e, era mesmo isso que faltava na sinopse, "um atraente recém-chegado". Com Morgan Kohan, Chad Michael Murray e Scott Patterson.

Filmin

Terça-feira, 24 de Outubro

Fúria — Série de Gjermund Eriksen, é um thriller nórdico que volta ao local do crime, mais precisamente ao atentado de 22 de Julho de 2011 na ilha de Utoya, no qual morreram 77 pessoas. Esta é uma história que vai mais além da exploração do massacre e que coloca duas pessoas e quatro identidades que trabalham para impedir uma célula terrorista de extrema-direita de perpetrar um ataque, abordando assim a radicalização da extrema-direita numa Europa fracturada. Oito episódios.

Disney+

25 de Outubro

Os Leões da Sicília — Mini-série original da Disney+ Itália sobre os irmãos Paolo e Ignazio Florio que enriquecem rapidamente em Palermo, com a segunda geração a tornar o seu negócio num império. Mas o pano de fundo são os anos antes da unificação de Itália e o desejo de ser tratado como aristocracia pela nobreza siciliana gera os conflitos amorosos e sociais expectáveis. Os primeiros quatro episódios estreiam-se de uma só vez.

Avé, Petey — Série de animação para adultos sobre Petey, a típica miúda fixe de Nova Iorque que vê a vida a desmoronar-se até que encontra um escape: modernizar o culto que o pai lidera numa cidade pequena.

Netflix

Sexta-feira, 20 de Outubro

A Criatura - Minissérie turca que decorre no período final do Império Otomano. Ziya é um jovem estudante de medicina cujo colega Íhsan oscila entre o génio e a loucura. Uma experiência proibida dá-lhes o vislumbre da vida após a morte. Oito episódios.

Surviving Paradise — Mais um concurso de programação da vida real, que promete aos 12 concorrentes "o melhor Verão de sempre". Mas afinal vão ter de trabalhar, viver na floresta e recorrem a alianças para chegar à mansão e ganhar 100 mil dólares.

Vjeran Tomic: O Homem-Aranha de Paris — O ladrão por trás do assalto ao Museu de Arte Moderna de Paris em 2010 revela pelas suas palavras como levou a cabo o maior roubo de arte em França.

Os Cotas —Três melhores amigos chegam à paternidade mais tarde do que é socialmente comum e têm de lidar com não só as suas crianças mas com as dos outros, que são pais muito mais jovens. É a primeira aventura como realizador do comediante Bill Burr, que co-protagoniza o filme com Bobby Cannavale e Mike Richards.

Doona! — Capítulo sul-coreano da semana: é Doona!, uma série sobre um caloiro universitário e uma antiga estrela da k-pop.

Elite — Sétima temporada da série espanhola de sucesso em que Omar já está na universidade mas acaba por regressar à escola de Las Encinas. Saúde mental, morte e afins são os temas da temporada.

Terça-feira, 24 de Outubro

A Cidade do Medo: Nova Iorque Contra John Gotti — Três episódios para contar a história real de John Gotti, que matou o mafioso Paul Castellano e o torna o "capo" da mais poderosa família da máfia dos EUA. Estamos em 1985 e a cidade de Nova Iorque sente cada vez mais a influência de Gotti. A queda vem sempre a seguir à ascensão, não é?

Quarta-feira, 25 de Outubro

A Vida no Nosso Planeta Azul — Série sobre a natureza e a batalha travada pela sobrevivência na Terra. O foco está sobre os milhares de espécies extintas e os poderes da Industrial Light & Magic para usar a tecnologia para devolver a vida (audiovisual) a criaturas há muito extintas. Oito episódios.

O Depois — Curta-metragem com David Oyelowo, que interpreta um motorista londrino que testemunha um ataque devastador em Londres.

Quinta-feira, 26 de Outubro

Pluto — Baseada na manga Astro Boy e na premiada história de The Greatest Robot on Earth (1964), Pluto passa-se num mundo neofuturista, em que humanos e robôs vivem em harmonia.

HBO Max

Segunda-feira, 23 de Outubro

30 Monedas – Segunda temporada da série espanhola em que, quando a acção arranca, a maior parte dos habitantes de Pedraza enlouqueceu e está num hospital psiquiátrico.

AKA Mr. Chow – Documentário que relata a vida de Michael Chow, nascido Zhou Yinghua nos anos 1930 em Xangai e que se tornou actor para depois ser o empresário de restauração Mr. Chow. Depois, regressou às raízes e à pintura, conhecido agora como o artista M. Esta é uma entrevista com o multifacetado empreendedor.

Amazon Prime Video

Segunda-feira, 23 de Outubro

Morangos com Açúcar — Regressa a série que marcou a era Moniz na TVI e que agora alia o canal, que a estreia no mesmo dia, às plataformas de streaming. Começa um novo ano escolar no Colégio da Barra onde os novos estudantes conhecem os antigos, como Rita Pereira ou Pedro Teixeira. Os populares são os influenciadores e os alternativos têm ideias novas sobre o mundo.

Upload —Terceira temporada em que Nora e Nathan lutam pela sua relação e contra a conspiração que ameaça destruir milhões de vidas.

Silver Dollar Road — Filme sobre a família Reels, contada pela matriarca Mamie Reels Ellison e pela sua sobrinha Kim Renee Duhon, que tem como pano de fundo os direitos civis e a escravatura nos EUA.

Bosch: Legacy — Segunda temporada da série sobre o detective Harry Bosch (Titus Welliver), que mesmo reformado é um investigador privado e continua a lidar com o crime.

De Perdidos a Rio — Pedro, Kiko e David, três amigos na casa dos 30 anos, viajam para o Rio de Janeiro para ir buscar o cadáver de Mateo, o melhor amigo do liceu, que morreu em circunstâncias estranhas. Mas nada é o que parece, nem mesmo a morte.

The Other Zoey — Filme adolescente sobre Zoey Miller, uma rapariga mais interessada em computadores do que na sua vida romântica até que, estava-se mesmo a ver, se vê perante a estrela de futebol da sua escola que, num episódio de amnésia, acha que ela é sua namorada.

Terça-feira, 24 de Outubro

Hot Potato: The Story of the Wiggles — Quatro amigos gravaram um único álbum de música infantil no início dos anos 1990. Eram coloridos.

Barbarian — Um pesadelo Airbnb: uma mulher aluga uma casa para uma curta estadia e quando lá chega já lá está hospedado um homem. "Um homem estranho."

Globoplay

Segunda-feira, 23 de Outubro

MC Daleste – Mataram o Pobre Loco — Série documental sobre o artista de funk que foi morto em palco, quando actuava frente a milhares de fãs. As imagens tornaram-se virais mas não ajudaram a descobrir o responsável pelo crime. Esta é uma investigação jornalística sobre a vida do músico e que tenta chegar a uma resposta.

Perdido no streaming

Em 2016, a Netflix era uma recém-chegada a Portugal. Começava a expandir os seus já largos horizontes e estreava, com impecável dobragem em português de Portugal, a série de animação Beat Bugs. A ideia é simples: um grupo de insectos antropomórficos, miúdos e aventureiros, cuja vida é animada pela música dos Beatles. O genérico é logo com All You Need is Love e depois cada episódio (fizeram-se duas temporadas) tem versões de tudo quanto é tema dos "fab four", algumas das quais interpretadas por convidados de luxo. Tipo a Magical Mystery Tour de Eddie Vedder ou Chris Cornell a convidar para Drive My Car, e muitas outras ao dispor de Pink, Sia, James Corden, Regina Spektor, Rod Stewart ou Robbie Williams.

Até ao Próximo Episódio.