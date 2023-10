Rolling Stones, Scorsese e uma viagem aos sítios de Italo Calvino

Ei-los de volta, eternos jovens, eternos rockers, eternas presenças no imaginário da cultura pop – os sobreviventes de uma década fundadora, os anos 1960. Símbolo de liberdade e diversão rock’n’roll, um valor seguro, em contraste com um mundo que, nos últimos anos, parece estar em emergência permanente. Ei-los: os Rolling Stones, com um novo disco de originais, 18 anos depois do último, A Bigger Bang.

"O novo álbum foi gravado num fôlego. Quando o vocalista quer fazer um disco, o melhor é ir gravá-lo porque não sabes quando é que ele vai querer outra vez", disse Keith Richards.

Hackney Diamonds tem essa urgência rock. É o primeiro disco sem o baterista Charlie Watts. E deverá ser aclamado como "o melhor álbum dos Stones desde…".

Mário Lopes olha para outros discos que foram "o melhor álbum dos Stones desde…". A expressão tornou-se comum sempre que há um novo álbum deles talvez porque não é possível ouvir Stones sem pensar que aquela banda fundou um certo rock e se tornou sinónimo do mesmo. Tudo o que fazem é comparado a essa banda mítica e real, ao mesmo tempo. Mas Hackney Diamonds, como se safa? Bastante bem: "reafirma nos melhores momentos a mitologia fundadora da banda".

Ainda nos clássicos, falamos de Martin Scorsese e Italo Calvino.

Vasco Câmara escreve sobre a "americanização" de Martin Scorsese, que passou do gueto ítalo-americano a "figura patriarcal na representação épica do seu país". O novo Assassinos da Lua das Flores é um novo passo nessa representação. E merece recensões diametralmente opostas de Jorge Mourinha e Luís Miguel Oliveira: o Jorge dá-lhe quatro estrelas, o Luís uma.

Numa reportagem imperdível, Isabel Lucas percorreu a paisagem e as cidades italianas que formaram o escritor Italo Calvino, cujo centenário se assinala este mês. "Ler Calvino é um acto interminável: a sua literatura é um labirinto", escreve. Em Sanremo e Turim, nos cafés e nas esplanadas, no casario e nas montanhas cravadas de árvores, descobrimos pistas para o entender.

Marxista e católico, Terry Eagleton passou "a ver a política e o mundo cada vez mais sob uma luz trágica". Nesta conversa com Hugo Pinto Santos, o britânico vai da "rendição" das universidades ao capitalismo ao papel dos intelectuais, sem esquecer o conflito no Médio Oriente.

É possível copiar um ritmo? E "uma sensação"? Só em 2023 tivemos notícias de dois grandes processos sobre direitos de autor em música. Ed Sheeran foi considerado não culpado de copiar um tema cantado por Marvin Gaye. Nomes como Bad Bunny, Daddy Yankee e Luis Fonsi são acusados de copiar um ritmo: o de Fish market, dos produtores jamaicanos Steely & Clevie. Se estes vencerem em tribunal, a música pode mudar, conta-nos Paulo André Cecílio.

E há mais neste Ípsilon: os novos discos de Cristina Branco, Sufjan Stevens e Bad Bunny; a retrospectiva sobre o cinema no New Deal no Doclisboa; as exposições em torno da colecção de Maria da Graça Carmona e Costa; e a Inês Pereira de Pedro Penim (que não quer sair da cama).

Boas leituras!

