Maluma anuncia que vai ser pai durante um concerto: “Paris, a nossa filha linda”

​Até agora, a identidade da namorada de Maluma era um mistério, mas acabaram-se os segredos. O cantor colombiano acaba não só de revelar quem é a cara-metade, como também anunciou ao mundo que ambos vão ser pais, num concerto em Washington, EUA. A namorada, Susana Gomez, está grávida de uma menina.

O anúncio foi feito de forma inesperada durante a estreia do videoclip da canção Procura, no espectáculo na arena Capital One — o último concerto da digressão Don Juan. O vídeo está repleto de momentos íntimos do casal, incluindo filmagens inéditas de viagens e até do momento em que anunciaram a gravidez à família e aos amigos.

Num desses momentos, Maluma, cujo nome verdadeiro é Juan Luis Londoño Arias, não esconde a emoção — quando a namorada está a fazer uma ecografia, que desvenda a silhueta da bebé. No final do vídeo, mostram-se excertos da festa de revelação de género do primeiro filho do artista de 29 anos, conhecido por êxitos como Hawái ou Coco loco. No topo de um edifício — que parece ser em Nova Iorque — surge fumo cor-de-rosa: é uma menina.

Há, ainda, outro detalhe que até podia passar despercebido. Na festa, o casal está a usar colares de diamantes com letras que formam a palavra “Paris”. O artista não tardou a confirmar que é assim que se chamará a bebé. “Paris, a nossa filha linda, está a crescer dentro da barriga da mãe e é uma das muitas razões para continuar a sonhar. Ela é tudo para mim agora”, disse, em entrevista à rádio NPR, citada pela People.

Quanto à identidade da mãe, pouco se sabe. A designer de interiores Susana Gomez é praticamente uma desconhecida no mundo digital e mantém as suas contas nas redes sociais privadas. Os dois estão juntos desde 2020 e tudo aconteceu no “tempo perfeito”, declara Maluma, confessando que ser pai era “um grande sonho”. E acrescenta: “Quer dizer, todas as coisas lindas que estou a viver. Estou também à procura de viver mais experiências pessoais. Adoro a minha música. Adoro estar em digressão, mas também quero crescer enquanto ser humano, não só como artista.”

Ainda assim, continua a habituar-se à ideia de que, em breve, vai ser pai: “Estou aqui para aprender. Acho que as crianças vêm ao mundo para nos ensinar um monte de coisas.” Este sentimento “só os pais conseguem perceber”, mas Paris já torna os seus dias “mais brilhantes do que nunca”.

No Instagram, os fãs já estão a reagir à novidade e dividem-se entre a felicidade — “mereces ser muito feliz porque és uma grande pessoa” — e a desilusão. “Então o casamento com a Anitta está cancelado?”, escreve uma utilizadora, numa alusão aos rumores constantes de um romance entre a brasileira e Maluma. Agora, parecem não restar dúvidas de que o colombiano já elegeu as mulheres da sua vida.