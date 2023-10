Benfica sobreviveu ao temporal açoriano na Taça de Portugal

Nunca esteve verdadeiramente em perigo, mas isso não quer dizer que tenha sido fácil. O Benfica está na quarta eliminatória da Taça de Portugal, após um triunfo por 1-4, em Angra do Heroísmo, sobre o Lusitânia dos Açores. Debaixo de um temporal que nunca abrandou e num relvado que até resistiu muito bem à chuva, os “encarnados” foram apenas suficientes perante uma equipa açoriana cheia de bons princípios, mas com as limitações naturais de alguém que compete no Campeonato de Portugal a defrontar uma equipa de topo da I Liga.

Mesmo tendo um jogo decisivo para a Liga dos Campeões a meio da próxima semana, Roger Schmidt não arriscou demasiado para enfrentar um adversário da quarta divisão. Muitos habituais titulares no “onze” (João Neves, António Silva, Rafa, Aursnes) ao lado de outros que precisam de rodagem e confiança (Bernat, Tengsted, Arthur Cabral) para o embate com o Lusitânia, que tentou sempre cumprir a ideia do seu treinador Ricardo Pessoa, antigo lateral com muitos anos de Portimonense: jogo apoiado, bola de pé para pé, nada de autocarro em frente à baliza, nada de pontapé para a frente.

Nestes jogos em que a relação de forças é muito desigual, é frequente haver um bloqueio da equipa considerada favorita em encontrar o caminho da baliza adversária. Neste jogo, isso não aconteceu. Logo aos 9’, Aursnes ganhou o flanco, fez o cruzamento rasteiro para a pequena área e João Mário, de calcanhar, fez o 0-1. Isto era o Benfica a ganhar tranquilidade logo nos primeiros minutos e a perspectiva de uma vitória robusta.

O domínio territorial era evidente e as aproximações à baliza de Diogo Sá multiplicavam-se – outra aproximação de Aursnes pelo flanco e Tengsted a cabecear ao lado foi o melhor momento depois do golo.

Positivo/Negativo Positivo Tiago Gouveia Não houve ninguém do Benfica que tenha feito uma exibição espectacular. Houve, sim, momentos espectaculares, como o golo de calcanhar de João Mário, ou a corrida de Rafa no segundo golo. Mas pertenceu a Tiago Gouveia o momento da tarde, com o golo que marcou, um belo chapéu depois de uma bela jogada individual.

Positivo Lusitânia dos Açores Saúda-se a vontade da equipa da Terceira em não se descaracterizar perante um “grande” do futebol português, mas esta era uma missão quase impossível. Teve bons momentos durante algum tempo, marcou um golo e mostrou alguma qualidade, embora nunca tenha estado verdadeiramente na discussão do jogo. Negativo Tengsted O dinamarquês teve mais uma oportunidade para mostrar serviço, mas saiu ao intervalo sem mostrar muito. Arthur Cabral escapa ao destaque negativo porque lá conseguiu marcar o seu primeiro golo pelo Benfica.

Negativo Defesa do Lusitânia A equipa açoriana acabou por ser um pouco vítima dos seus princípios. Ao querer começar a jogar com bola no pé a partir dos seus defesas, muitas vezes ficava em apuros perante os atacantes benfiquistas, que foram aumentando com o decorrer do jogo.

Mas a equipa da Terceira também não era totalmente inoperante no ataque. Aos 24’, Cabral ganhou posição de remate e atirou na direcção de Samuel Soares, que defendeu com facilidade – e haveria de tentar mais uma vez antes do final da primeira parte, com os mesmos resultados.

Seria o Benfica a voltar a marcar, numa desmarcação perfeita de Rafa Silva aos 36’ após um passe longo de Chiquinho. O marcador voltou a funcionar na outra baliza ainda antes do intervalo, num penálti convertido por Enzo Ferrara, depois de uma falta de Aursnes sobre Cabral.

Após o intervalo, os “encarnados” mantiveram o domínio, mas também a desinspiração. Só aos 68’ é que voltaram aos golos. Gonçalo Guedes viu bem a desmarcação de Arthur Cabral e o brasileiro, apenas com o guarda-redes do Lusitânia pela frente, aproveitou para marcar o seu primeiro golo ao serviço do Benfica – e, mesmo assim, ainda acertou primeiro no poste, ele que já tinha tido duas boas situações de golo.

E, já perto do fim, foi Tiago Gouveia a fechar a vitória robusta do Benfica com aquele que terá sido o melhor golo da tarde, uma bela jogada individual que terminou num chapéu ao guarda-redes. Foi o epílogo de uma batalha desigual (e resultado a condizer) entre uma equipa cuja maior ambição da época é a manutenção na quarta divisão (mas com uma ideia de jogo que pode dar mais do que isso) e outra cuja preocupação imediata é ganhar na Liga dos Campeões.