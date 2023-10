Danny Elfman, da música de Os Simpsons, novamente acusado de assédio sexual

Danny Elfman, compositor de Hollywood conhecido, por exemplo, pelas suas colaborações com o realizador Tim Burton e pelo seu trabalho na banda sonora da série de animação Os Simpsons, está a enfrentar uma segunda acusação de assédio sexual. Usando o nome anónimo Jane Doe XX, uma mulher de 47 anos entrou com um processo no qual alega que Elfman, hoje com 70 anos, a assediou entre 1997 e 2002.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt