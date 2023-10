Mais de 130 ocorrências relacionadas com a meteorologia registadas entre as 22h e as 7h

Registaram-se 131 ocorrências relacionadas com o estado do tempo após a passagem da depressão Aline. Lisboa foi a região mais afectada. Litoral Norte e Centro sob aviso vermelho por ondulação forte.

A Protecção Civil registou 131 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas entre as 22h de quinta-feira e as 7h de sexta-feira, sem causar vítimas nem danos avultados. A maioria registou-se em Lisboa e na Área Metropolitana do Porto.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), adiantou que naquele período foram registadas em todo o país 131 ocorrências, das quais 51 em Lisboa e 26 na Área Metropolitana do Porto.

“Foi uma noite bem mais calma. Tivemos 131 ocorrências em todo o território do continente relacionadas sobretudo com inundações, quedas de árvores e de estruturas. Não há vítimas a registar nem danos avultados”, indicou.

Num balanço anterior, a ANEPC tinha registado até às 22h de quinta-feira (quando a Península Ibérica esteve sob influência da depressão Aline) 2694 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na região de Lisboa. Fonte da ANEPC sublinhou que, entre as 00h e as 22h de quinta-feira, a área mais afectada foi a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1292 ocorrências, enquanto a região Centro contabilizou 490 e o Alentejo 430.

Litoral Norte e Centro sob aviso vermelho devido à forte ondulação

Todo o litoral Norte e Centro de Portugal Continental está sob aviso vermelho, o mais elevado, devido à previsão de agitação marítima. De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão em vigor desde as 05h30 e até às 12h.

São esperadas ondas de noroeste de sete a oito metros, podendo atingir uma altura máxima de 15 metros, indica o IPMA. Os restantes distritos da costa portuguesa (Lisboa, Setúbal, Beja e Faro) estão sob aviso laranja até às 21h de hoje, prevendo-se ondas de oeste ou noroeste com cinco a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Por causa da agitação marítima, 13 barras marítimas estão fechadas a toda a navegação esta sexta-feira e cinco estão condicionadas, segundo informação disponível no site da Marinha Portuguesa.

Segundo a Marinha, estão encerradas as barras de Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Ericeira, S. Martinho do Porto, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira e Tavira. As barras de Aveiro, Leixões, Viana do Castelo, Faro e Olhão estão condicionadas. As restantes 29 barras marítimas estão abertas a toda a navegação.

O IPMA emitiu também aviso laranja para a Costa Norte da Madeira e Porto Santo por causa da agitação marítima entre as 21h de sábado e as 12h de domingo, passando depois a amarelo. O arquipélago da Madeira está também sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada (entre 12h e as 21h de sábado) e vento forte de sudoeste com rajadas até 70 km/h, rodando para noroeste com rajadas até 90 km/h. O aviso de vento vai estar em vigor entre as 15h de sábado e as 6h e domingo.

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo). O aviso laranja é emitido sempre que existe uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo sempre que há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.