Quinta da Lixa prevê mais exportação da região assente em vinhos verdes premium

Óscar Meireles, que lidera os destinos da Quinta da Lixa e integra a direcção da Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes, prevê que o futuro do sector será de crescimento, com produtos premium para "mercados internacionais exigentes".

"O vinho verde está na moda a nível internacional. É um vinho apetecível", nota o líder do maior exportador da região, observando que, cada vez mais, o consumidor "não bebe por quantidade, mas pela qualidade".

Em entrevista à agência Lusa, defende que "é nesse passo que a região dos vinhos verdes tem de caminhar". E insiste que os verdes que o território produz actualmente, em termos de qualidade, são muito superiores aos que havia no mercado há algumas décadas.

Crescentes cuidados de sustentabilidade na produção da vinha, nomeadamente na redução da pegada ambiental, e vinhos mais robustos, conhecidos como "vinhos de guarda", que "evoluem muito bem na garrafa" e são capazes de proporcionar um consumo após quatro ou cinco anos da vindima, são, pontua, trunfos que a região deve potenciar, em termos futuro.

"É preciso dar a conhecer o novo estilo de vinho verde. É preciso trabalhar nessa faixa. Quando conseguirmos demonstrar o potencial desse vinho, aí teremos mais uma barreira ultrapassada", precisa.

O que a região mudou em três décadas

Óscar Meireles lidera a Quinta da Lixa há cerca de 35 anos. O viticultor e engarrafador recorda que, há três décadas, quando assumiu responsabilidades na empresa, a "região era desprezada" no sector, mas hoje, nota, é credora de respeito, sendo vista como "uma grande região a nível internacional", sobretudo nos branco e rosés.

"Não é por acaso que os nossos colegas fora da região estão a fazer investimento nos vinhos verdes. Isso prova que estamos no bom caminho", afirmou, acrescentando que o território tem tido êxito na valorização do produto. Prova disso, prosseguiu, é que "o preço médio do vinho verde está a aumentar todos os anos, o que é positivo para os viticultores".

Apesar do potencial dos verdes, o empresário alerta para os desafios e dificuldades dos próximos tempos, destacando o lobby nórdico contra o álcool, que, admitiu, também pode penalizar o vinho, apesar de a tradição mediterrânica de consumo de vinho à refeição ter "muito peso". "Vamos ver quem tem mais força, os nórdicos ou nós."

O líder da Quinta da Lixa recorda o sucesso da sua empresa, quando, há algumas décadas, começou a apostar, com êxito, em castas diferentes das tradicionais do Vale do Sousa (a empresa fica no concelho de Felgueiras), nomeadamente no Alvarinho e outras "com mais marketing e nome, indo ao encontro do consumidor final".

Com cerca de 105 hectares de vinhas próprias, a Lixa exporta actualmente mais de metade da sua produção, sendo também uma das empresas mais dinâmicas no enoturismo. Nas vindimas deste ano, foram ultrapassados os sete milhões de quilos de uva (uma ligeira redução em relação a 2022), incluindo produtores parceiros, o que garantem quantidade suficiente para a produção de vinho, face às vendas esperadas e aos stocks actuais.

Estados Unidos, Alemanha e Japão são mercados com grandes crescimentos nos últimos anos, "muito exigentes em termos de qualidade", tendência que se deve acentuar para a sua empresa e para outros produtores, prevê Óscar Meireles. "Temos todos, no sector, de ser muito profissionais, de termos um bom serviço, para continuarmos a crescer."