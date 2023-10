O que explica o aumento das interrupções voluntárias da gravidez? Para a obstetra Ana Campos, a origem estará no número de mulheres estrangeiras, residentes no país, a fazer IVG.

O número de interrupções de gravidez (IG) aumentou em 2022, contrariando a tendência de queda que se verificava desde 2011. Contas feitas, foram realizadas 16.471 IG no país, 96,4% das quais (15.870) realizadas a pedido da mulher: são números que, comparando com 2021, representam um aumento de 15% de abortos em Portugal. Os dados constam do relatório da análise dos registos de IG da Direcção-Geral da Saúde (DGS), conhecidos no início desta semana.