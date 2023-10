PCP diz que “é urgente” valorizar remunerações das forças e serviços de segurança

O grupo parlamentar do PCP recomenda ao Governo que “proceda à actualização dos regimes remuneratórios dos trabalhadores das Forças e Serviços de Segurança, nomeadamente das respectivas tabelas salariais, suplementos remuneratórios e ajudas de custo de forma a dignificar as carreiras”.

Num projecto de resolução que será entregue esta quinta-feira na Assembleia da República, os deputados do grupo parlamentar comunista apelam ao Governo que “assuma, de forma adequada, o necessário diálogo com os respectivos sindicatos e associações socioprofissionais, garantindo-lhes os direitos de representação e negociação colectiva, designadamente nas questões remuneratórias e do seu estatuto profissional”.

Para os deputados do PCP, os regimes remuneratórios aplicáveis dos trabalhadores das forças e serviços de segurança “carecem de uma revisão profunda, no que diz respeito aos seus valores, que valorize as suas carreiras verdadeiramente”.

“As recentes actualizações das tabelas salariais não respondem às reais necessidades destes trabalhadores. Pecam por tardias e escassas, tendo em conta o brutal aumento do custo de vida com o crescente impacto no preço dos bens essenciais e da habitação, reflectindo-se negativamente nas condições e qualidade de vida da maioria dos trabalhadores”, lê-se no projecto de resolução, que considera "urgente que se valorizem as remunerações, os direitos e as condições de serviço e de vida" daqueles trabalhadores.

O documento acrescenta ainda que “apesar das sucessivas promessas e operações de propaganda dos sucessivos governos, mantêm-se situações absolutamente inaceitáveis de estagnação dos rendimentos, de não reconhecimento efectivo do risco inerente à missão policial e de perpetuação de injustiças que têm causado descontentamento no seio das Forças e Serviços de Segurança”.

Esta sexta-feira vão ser discutidos e votados na Assembleia da República três projectos de lei do PCP sobre esta matéria.