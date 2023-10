Porquê 13 dias para condenar o ataque a Israel?

Neste Soundbite partimos para a análise sobre o significado desta demora do Parlamento.

A Assembleia da República precisou de uma dúzia de dias para ver PS e PSD chegarem a um acordo sobre um texto conjunto —​ a votação nesta sexta-feira —​ que condene o conflito entre o Hamas e Israel. Neste Soundbite partimos para a análise sobre o significado desta demora.

