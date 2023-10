Governo à caça de euros?

Fala-se muito, no mundo das relações laborais, dos “falsos recibos verdes”: pessoas que trabalham para um único patrão/empregador mas que não têm os direitos dos empregados, funcionando como prestadores de serviços. E esses patrões são, na generalidade, empresas que podem abater no seu IRC aquilo que com eles despendem. Mas não se fala dos “falsos patrões/empregadores”, que são aquelas famílias ou pessoas individuais que contratam o serviço dos trabalhadores do sector doméstico.

O Estado exige-lhes que considerem quem lhes presta esse serviço como seus empregados, embora cada um deles possa, durante uma semana, trabalhar em 10 casas diferentes, com diversas condições de horários, pagamentos, etc. E exige-lhes ainda que façam descontos para a Segurança Social desses trabalhadores. Mas não lhes permite descontar nem um euro do que assim gastam, no seu IRS...

Diz o Governo que vai rever o regime contributivo dos trabalhadores de serviço doméstico. Receio que não seja para resolver esta desigualdade, mas apenas para conseguir mais uns euros de receita fiscal.

Rosa Redondo, Portela

O contentor da saúde

No artigo com este título, o economista Ricardo Arroja (R.A.) tem várias informações que merecem comentários: 1) o primeiro-ministro andou distraído durante oito anos com a falta de médicos. Não só Portugal é dos países com mais médicos por habitante, como, sabendo que eles faltariam em breve em vários serviços, se tentou, ao longo de vários anos, aumentar os cursos e o número de alunos em cada curso de Medicina. Tal teve a feroz oposição da Ordem dos Médicos e, em particular, do seu ex-bastonário, mas ninguém se atreve a pedir responsabilidades aos senhores doutores; 2) a idade a partir da qual um médico não faz urgências é risível-ofensiva (50 a 55 anos); 3) considerar “indignas” propostas dos médicos poderem fazer 250 horas anuais extraordinárias far-me-ia pensar que R.A. não sabe fazer contas, o que, dada a sua profissão, não poderá ser possível. Trata-se de 5,2 horas por semana (ano de 48 semanas de trabalho), i. e., cerca de 1h extraordinária por dia de trabalho (paga a pelo menos 70 euros). Tantos gostariam desta indignidade!

M. Helena Cabral, Carcavelos

Carmo Afonso

Pelo que tenho lido na coluna das Cartas ao Director, verifico que Carmo Afonso anda a incomodar muita gente. Tendo em atenção que considero que chama os bois pelos nomes e que tal é positivo, registo aqui um pedido: siga o caminho que escolheu. Relativamente ao que escreveu na edição de ontem, caso venha a perder alguns amigos, não se preocupe, pois, creio, muitos mais irão fazer fila para entrar nesse grupo.

António Linhan, Londres

Um nó górdio

Não me refiro nem à Nakba, nem ao Yon Kippur, nem à guerra dos seis dias, nem aos mais ancestrais ditames da Bíblia ou da própria geografia. Refiro-me, sim, ao bem recente massacre de um hospital em Gaza, precedido de um outro acto terrorista que o antecedeu, através do Hamas. Se este último se sabe por quem foi perpetrado, inequivocamente, do segundo ainda não se conhece o autor sem qualquer dúvida. Ontem, pela voz de Biden, ouvi ser a jihad islâmica, mas, com a mesma assertividade, Carmo Afonso não se coíbe de atribuir a autoria a Israel. Como é habitual, são ideologias preestabelecidas que julgam os factos antes de averiguados. O que sei e digo é ambos podem ser os fautores, mas, seja quem tenha sido, a morte de inocentes com destruição do hospital vai ser um nó górdio difícil de desatar, pois vai ser difícil, se não impossível, "descalçar" a bota da culpabilidade infame. E os axiomáticos de um lado e de outro ficarão sem ponto de defesa. E ainda bem, pois da verdade unilateral ficarão os despojos dos precipitados.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto