Supermulheres

Aqui no Birras de Mãe esforçamo-nos para dizer adeus à capa, descer do pedestal e aprender a, genuinamente, partilhar as tarefas domésticas e o cuidado dos filhos.

O criador da supermulher era um homem. Mais, era bígamo, ou seja, a mulher que criou é inspirada não numa, mas em duas. E nós, mães, caímos na esparrela e andamos para aqui a tentar voar tão alto como ela, na tentativa de chegar a tudo e a todos, exaustas e culpabilizadas.

Aqui no Birras de Mãe esforçamo-nos para dizer adeus à capa, descer do pedestal e aprender a, genuinamente, partilhar as tarefas domésticas e o cuidado dos filhos. Mas não é fácil e, muitas vezes, somos as nossas próprias inimigas.

O Birras de Mãe está disponível na Apple Podcasts, Spotify e em todas as restantes aplicações para podcasts.