Uma música onde cabem os abraços de TODOMUNDO

Quando foi a última vez que se atreveu a viajar? Entrarmos num avião, rumo a um novo lugar, tem tanto de mágico como de ousado. É ousar experimentar, ir, conhecer, abraçar. É trocar nomes, momentos, palavras, toques e afectos. É alargar horizontes, partilhar cultura e, acima de tudo, abraçar o mundo.

“Abraça o Mundo” é o mote do novo posicionamento da TAP e vem revolucionar não só as viagens, como a própria comunicação da marca. De olhos postos na troca, nas ligações e nas pessoas, é assim que a companhia aérea se desafia a fazer voar quem procura os seus serviços. Mais do que ligar Portugal ao Mundo, o objectivo da TAP passa por despertar a curiosidade de quem viaja, quebrando fronteiras e aproximando pessoas, como mostra o vídeo que tem sido usado para mostrar esta nova forma de comunicar.

Foi para dar som a esta mudança que o produtor, compositor e DJ português Branko se junta à TAP. Numa mistura perfeita entre sons de várias cidades, ambientes e pessoas, e com uma identidade sonora singular, nasce a TODOMUNDO.

Habituado a viajar desde sempre, consequência da própria profissão, as influências dos países que visita foram estando presentes nas suas canções. Assim, o produtor afirma que este foi o casamento perfeito, na hora de encontrar a nova música da TAP.

“A ideia de viajar, de encontrar o outro, de criar música com essas experiências e com esses momentos, para mim, está presente em tudo o que eu faço”, afirma Branko.

Para este novo desafio, o processo criativo passou por juntar várias vozes de Lisboa, com tantos outros instrumentos do mundo, e pequenas gravações de sons captadas desde o Japão à América do Sul.

Na hora de descrever a música final, o produtor afirma que acaba por ser um reflexo do próprio acto de viajar, transportando os ouvintes para esse momento: a excitação, a alegria de embarcar rumo à descoberta, o carinho, o afecto, a troca. No fundo, é uma música que espelha o amor pelas viagens, pelo outro e que, tal como o nome indica, “tem todo o mundo nela”.