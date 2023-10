Finalistas do BI Award disputam o prémio final

A edição deste ano do BI Award, iniciativa da Boehringer Ingelheim com o apoio institucional da Ordem dos Médicos, acaba de divulgar os doze finalistas num total de 100 candidaturas.

Já foram seleccionados os doze projectos finalistas do BI Award for Innovation in Healthcare que passaram à fase seguinte, o hackathon, que consistiu em reunir com mentores reconhecidos em várias áreas para discussão dos desafios de cada projecto e preparação da apresentação perante o júri, que acontece no decorrer da presente semana.

Na edição deste ano, foram recebidas 100 candidaturas de áreas muito diversificadas, como a telemedicina, a medicina personalizada, a sustentabilidade em meio hospitalar, os cuidados de saúde de proximidade e as soluções de Inteligência Artificial (IA). Vanessa Jacinto, Head of Market Access & Public Affairs da Boehringer Ingelheim Portugal confessa que a escolha não foi fácil. “Acreditamos que os projectos finalistas, se implementados, poderão trazer verdadeiros benefícios ao panorama da saúde em Portugal”. Muitos deles podem ser replicados noutras instituições ou zonas do País, tendo em conta os resultados que venham a ter na prática.

Para o Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, o destaque da edição deste ano vai para “a diversidade de propostas de implementação dos diferentes projectos que chegaram das mais diversas zonas do país, e não apenas dos grandes centros urbanos, algo que é extremamente importante para um acesso equitativo à inovação nos cuidados de saúde”.

Os projectos vencedores serão conhecidos numa cerimónia, que se realizará a 23 de Novembro, na Ordem dos Médicos em Lisboa.

Ver Melhor, Mais Perto

Equipa – Sérgio Azevedo, Carlos Menezes, Patrícia Pires, Daniela Barros, Jorge Araújo e Andreia Ablu

A oftalmologia é uma especialidade com características muito próprias e que tem uma dimensão social muito marcada. “É muito mais do que preservar ou devolver a visão aos doentes. Muitas vezes, é restituir-lhes a autonomia e a dignidade enquanto cidadãos e, no limite, a razão para a sua existência”, explica Sérgio Azevedo, diretor do Serviço de Oftalmologia da Unidade Local de Saúde Alto Minho (ULSAM).

Tendo em consideração as dificuldades no acesso e a falta de equidade dos doentes, num distrito muito extenso, com população muito dispersa e com pessoas a perder tempo e dinheiro para se deslocarem ao hospital, este Serviço de Oftalmologia foi transformado numa rede de cuidados que abrange o desenvolvimento de uma plataforma de cuidados de saúde primários para a saúde da visão. A primeira linha de actividade implementada diz respeito a rastreios de retinopatia diabética e de saúde visual infantil.

Em seguida, a equipa pretende desenvolver “duas linhas de actividade através dos Pontos de Avaliação Básica em Oftalmologia que passam pela realização de consultas nos cuidados de saúde primários e pelo despiste de algumas patologias com uma gravidade e prevalência significativas ao nível da visão, como o glaucoma e a degenerescência macular da idade”, explica o líder do projecto.

O objectivo passa por ir ao encontro da população mais afastada do Serviço. “Estamos a criar condições para que estas pessoas possam ter acesso a esses cuidados de saúde evitando que tenham de se deslocar ao hospital, até porque muitas delas não têm uma rede de transportes disponível.”

Os cuidados de saúde devem ir ao encontro das pessoas e não o contrário. “Vamos conseguir chegar a tempo e referenciá-las imediatamente para o nosso serviço, aumentando os resultados em saúde da nossa população, apostando numa medicina preventiva mais eficaz, mais eficiente, quer a nível financeiro, tendo em conta o peso que representaria a cegueira destas pessoas devido à sua actividade profissional, quer ao nível de custos de tratamento e de investimento necessários em cirurgias muito mais diferenciadas”, remata o director de Serviço.

Centro de Tele-saúde do Doente Complexo

Equipa - Miguel Toscano Rico, Neuza Cristina Moura Reis, Paulo Franco, João Carlos Batista Oliveira, Paulo Feio e Paulo Espiga

Resultante de uma proposta apresentada ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHCL), este projecto pretende centrar os cuidados na saúde e não apenas na doença ou nas instituições. Com a participação de uma equipa multidisciplinar, os doentes complexos – que são aqueles que têm várias doenças, são seguidos por muitas especialidades e podem ter comorbilidades – deslocam-se regularmente aos serviços de urgência, podendo ter de ser internados.

Miguel Toscano Rico é médico de medicina interna, coordenador da hospitalização domiciliária e deste projecto de Tele-saúde no CHCL, e defende que é possível detectar uma descompensação, de forma mais célere. “Existem determinados biossinais que nos permitem antecipar que um doente vai ter uma complicação e a perspectiva deste Centro de Telemonitorização passa por identificar precocemente, entrar em contacto com os doentes e fazer as intervenções terapêuticas de forma a corrigir a descompensação”, afirma. E, acrescenta que o objectivo principal passa por evitar as idas injustificadas à urgência e os internamentos desnecessários.

Depois de uma primeira avaliação, serão fornecidos dispositivos ao doente, de acordo com as suas necessidades, por exemplo, oximetria de pulso (avaliação de saturação de oxigênio), medição da pressão arterial, do peso, acelerómetros (em situações de risco de queda) e é confirmada a possibilidade de realizar vídeoconsultas, quer via telemóvel, quer por computador. “Estes dispositivos reportam de uma forma automática, por via Bluetooth, para a nossa plataforma que vai ficar sedeada no Hospital dos Capuchos”, explica o médico. Estes dispositivos permitem activar alertas e, na sequência dos mesmos, a equipa de técnicos e enfermeiros entra em contacto com o doente para perceber o que se está a passar, se está a aderir à terapêutica ou se é necessário alterar a medicação. “Perante este algoritmo de avaliação, se houver critério para o apoio médico, este entra também na teleconsulta e faz os ajustes terapêuticos que forem necessários, no sentido de melhorar os sintomas, mas sobretudo a condição clínica”, refere Miguel Toscano Rico.

ROSE - Enviroment Sustantibilty Of The Operating Room

Equipa - Ivone Silva, Manuela Araújo, Conceição Rodrigues, Márcia Torres, Mário Esteves e Sandra Oliveira

É um projecto específico na área de sustentabilidade ambiental no bloco operatório e arrancou em Maio último no Centro Hospitalar Universitário de Santo António (CHUSA). “Ainda é um projecto-piloto mas pode vir a ser replicado na restante estrutura hospitalar e, numa fase posterior, em outros hospitais”, começa por referir Ivone Silva, assistente hospitalar universitária e directora do Bloco Operatório do CHUSA.

“O bloco operatório, só por si, pode ser responsável pela produção até 20% dos resíduos hospitalares anuais. E, se todos forem tratados da mesma forma, vão acabar em aterros, com todo o impacto que isso representa em termos de Saúde Pública”, explica.

Com o apoio do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), foram definidas várias áreas a trabalhar, por exemplo, a triagem de resíduos, a sustentabilidade hídrica, a emissão de gases com efeito de estufa, os fumos hospitalares durante a cirurgia, a eficiência energética, entre outros. “Recentemente, fizemos um grande upgrade ao nível de gases anestésicos com a substituição de ventiladores, que eram seguros, mas era preciso evoluir”, refere a cirurgiã vascular.

Tendo como bandeira principal, a triagem de resíduos, tem sido feita uma aposta na formação para todos os assistentes operacionais, enfermeiros e médicos, para assegurar uma correcta separação entre resíduos perigosos e não perigosos, por exemplo. “Estamos também a actuar na área de reciclagem e vamos produzir produtos com esse material.” Por outro lado, existe a preocupação de rentabilizar o transporte de resíduos nos contentores para o efeito, no sentido de optimizar o seu funcionamento e reduzir a pegada carbónica.

Ivone Silva defende que esta ideia pode permitir a poupança de “muito dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde”. Confessa que está a trabalhar com uma equipa “fantástica” que vai percebendo os resultados semanalmente e que “tem a capacidade de motivar outros”. É um desafio contínuo, defende. “Queremos ser o bloco operatório de referência do País, e acho que vamos conseguir.”

DRONEHEALTHCARE - CHEDV

Equipa - Marinho Jorge Moreira Sousa Reis, Ana Cristina Rodrigues da Silva e Hélder Fernando da Silva Hernandez

Tem como principal preocupação a aposta na inovação no sistema de transportes para a melhoria do acesso aos resultados de anatomia patológica. Marinho Reis, responsável do Serviço de Vigilância e Transportes do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CEDV) explica que a sede do Centro Hospitalar, em Santa Maria da Feira, integra o serviço de ambulatório e que existe actualmente uma desigualdade na prestação de cuidados, referente aos tempos de resposta no processamento de análises clínicas. “Enquanto na sede nós conseguimos dar uma resposta no prazo de três horas, em média, nestas unidades podemos chegar às oito horas, porque durante o dia, essas amostras são asseguradas pelo serviço que eu chefio, o Serviço de Transporte, e à noite, são garantidas por ambulâncias.”

O grande problema começa logo por ter uma ambulância disponível, o que, juntamente com o transporte pelas vias convencionais, pode originar atrasos. “Na sede, é muito mais fácil porque funciona internamente, mas nas outras duas unidades hospitalares, é feita a prescrição, é requisitada uma ambulância, é preciso aguardar que a ambulância chegue, faça o transporte, venha para a área do laboratório e seja dada a resposta.”

Para evitar que os utentes esperem desnecessariamente durante horas, surgiu a ideia de transportar as amostras de análises clínicas através de drones, entre as unidades do CEDV, “o que permitirá encurtar bastante a distância, porque desde a sede até à unidade mais longe, em Oliveira de Azeméis, são 12 quilómetros”. Além do ganho principal e que consiste na poupança de tempo, o utente escusa de esperar, são libertadas vagas, existe menor pressão sobre os profissionais e as ambulâncias ficam disponíveis para situações realmente urgentes e necessárias.

Marinho Reis considera que “esta ideia pode ser alargada para transportar medicamentos, produtos citotóxicos da farmácia que são usados em oncologia, por exemplo”. Existe ainda a vantagem ao nível do impacto ambiental além de permitir “a equidade na prestação de cuidados e serviços para todos os utentes, com todos os ganhos associados”.

Inteligência humana potenciada

Equipa - Eurico Alves Rodrigues da Silva, José Pedro Machado Liberal e Ana Cristina Alves de Almeida Moreira

Alguns médicos de Medicina Geral e Familiar (MGS) da USF João Semana, pertencente ao Centro de Saúde de Ovar, identificaram a necessidade de priorizar os doentes à consulta. “Verificamos, muitas vezes, que podemos estar a prestar cuidados aos mesmos doentes e que alguns doentes de risco não estão identificados ou não têm a mesma agilidade para marcar consulta ou para se orientarem correctamente nos serviços de saúde”, refere o líder deste projecto e médico de MGF, Eurico da Silva.

Através de uma ferramenta desenvolvida a partir de Inteligência Artificial, será possível aceder a factores de identificação de risco. “Podemos analisar os processos clínicos dos doentes, na unidade onde estão, mas também as interacções que tenham exterior, como um episódio de urgência, uma medicação que tenha sido prescrita, etc.” Através desta análise será possível convocar doentes à consulta. E se é certo que os doentes hipertensos ou as pessoas com diabetes têm o acesso mais facilitado a consultas programadas, o mesmo não se verifica noutras doenças. “Existem muitos doentes cujas consultas fogem a esta malha de convocatória activa dos cuidados de saúde primários. Uma ferramenta destas pode certificar outras patologias, a tal multimorbilidade, e integrá-las em consulta e num espaço bem definido”, defende o médico de MGF.

Após ser identificado o risco, existe um conjunto de acções que podem ocorrer na consulta e que permite sugerir uma nova terapêutica, uma vacina ou o reencaminhamento para outra especialidade. “Podemos ajustar o seguimento médico e de enfermagem e ajustar a tradicional periodicidade de duas consultas por ano.”

Por outro lado, esta ferramenta pode ajudar a equipa a realizar uma consulta preparatória e, até, a conseguir antecipar algumas doenças. “Vamos ter um período de aprendizagem para percebermos se este algoritmo resulta e, a funcionar, julgamos que este projecto pode ser replicado a nível nacional”, remata Eurico da Silva.

ASPECTS.AI

Equipa - Sofia Begonha Morgado, Inês Carmo e Pinto, Nuno Miguel Guerra de Sousa, Tiago Lé

O objectivo da equipa foi criar um modelo de melhoria dos cuidados de saúde no Serviço de Urgência (SA) do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. “Estamos a criar um programa para doentes que entram na urgência com um AVC isquémico, que é o tipo de AVC mais comum, de forma a agilizar e a melhorar a abordagem”, explica Sofia Morgado, médica e data scientist. Os elementos da equipa escolheram o AVC, por ser uma das principais causas de morte no mundo. “Conhecemos a incapacidade que esta doença gera, a perda de autonomia, as grandes consequências que tem na mortalidade e na morbilidade das pessoas.”

O ASPECTS.AI pretende diminuir o tempo de abordagem destes doentes e melhorar a escolha de tratamento. “Vamos fazer um modelo de Deep Learning, que é uma área dentro da Inteligência Artificial que trata dados que não são estruturados e, neste caso, vamos usar os dados de TACs”. É depois automatizado um score que poderá ser usado em “todos os Serviços de Urgência do país”.

Este score passará a estar integrado no software do hospital e, perante uma imagem de TAC, é sugerido um valor de score, que pode servir como guia para agilizar a avaliação do neuro-radiologista permitindo uma resposta mais eficaz e eficiente. “Este score confere um tratamento para os doentes certos. Quando um doente entra numa urgência com um AVC, se tiver um certo tipo de extensão de lesão, pode ser elegível para um tratamento que vai conferir uma menor morbilidade, mas o mesmo tem de ser instituído, o mais rapidamente possível.” Esta inovação poderá ajudar nesse sentido.

DAR + Saúde na Vila

Equipa - Maria João Nuno Lopes, Sofia Fonseca Monteiro, Ana Paula Barata Coutinho e Maria Francisca Elvas

Decorrente de um projecto anterior, intitulado Saúde na Vila, desenvolvido nos últimos dois anos com o objectivo de promover a literacia em saúde, esta nova ideia surgiu com o intuito de “melhorar o acesso a cuidados de saúde e diluir a desigualdade entre os utentes”, explica Maria João Lopes, médica na USF Carolina Beatriz Ângelo, nos Polos de Gonçalo e Vela, na Guarda.

A equipa reconhece que os utentes têm algumas dificuldades decorrentes de viverem numa zona demograficamente envelhecida, com enorme isolamento social, com uma rede de transportes manifestamente escassa e com carências económicas, o que faz com que os utentes não consigam aceder a exames complementares de diagnóstico e/ou também a consultas hospitalares. “Nós sabemos que o acesso a cuidados hospitalares não se faz da mesma forma em todas as partes do País”, explica a médica.

O projecto divide-se em três pilares. O primeiro consiste na telemonitorização dos utentes ao domicílio, com a migração dos resultados para o sistema informático da USF. “Para os nossos utentes, às vezes, uma simples medição de pressão arterial é um problema porque, ou não têm o aparelho para o fazer ou não têm a capacidade motora para fazer esta medição.” O segundo pilar define a possibilidade de ter teleconsultas para evitar que o utente tenha de deslocar-se ao hospital. Maria João Lopes explica que alguns utentes faltam às consultas por não terem dinheiro para se deslocarem à cidade, por não terem que os leve ou por medo de irem sozinhos e desorientarem-se.

Um terceiro pilar seria a criação de uma rede de comunicação entre os médicos dos cuidados de saúde primários e os médicos dos hospitais. “Vamos imaginar que o utente precisa de fazer um exame complementar antes de ir à consulta, conseguiríamos evitar que fosse a uma consulta para ter essa prescrição e para ter de voltar depois com o resultado. O objectivo é encurtar os tempos de espera, o total de deslocações e melhorar os serviços que prestamos”, refere a médica.

Depois de ter trabalhado em Cascais até há dois anos, quando chegou à Guarda, Maria João Lopes pensou que não seria possível que os cuidados de saúde funcionassem, num mesmo País, “a duas velocidades distintas”. Aos seus utentes, “falta o básico” e é isso que este projecto pretende colmatar.

Telemedicina em Emergência Médica

Equipa - Luís Mendes Cabral, Paulo Manuel de Valle Flor Telles de Freitas, David Gabriel Ferreira, Renata Filipa Ázera Almeida Vasconcelos e Juliana Coelho Martins

Este projecto surgiu na sequência do trabalho que desenvolvido no Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que é a entidade responsável nesta região autónoma pela gestão da emergência médica. “Consideramos que uma forma de incrementar a qualidade e o nosso poder discriminativo, em termos de triagem telefónica, passaria por acrescentar a componente de vídeo”, explica Luís Mendes Cabral, líder do projecto, director clínico e responsável pela actividade médica do SRPCBA.

Foi preciso facilitar e procurar um sistema que não obrigasse a um registo prévio ou à instalação de uma aplicação. “Segundo alguns estudos que fomos consultando, percebemos que o factor mais importante não é tanto a pessoa ver-nos, mas nós vermos a situação e sermos capazes de ajudá-la nessa situação de aflição”, refere o director clínico. Foi assim que encontraram uma plataforma “relativamente promissora”, que permite enviar um link por SMS para o telefone da pessoa que contacta o SRPCBA, em que o único gesto que tem de fazer é clicar no link para que, automaticamente, quem esteja na Central 112 consiga ver a imagem do que se está a passar no local onde a pessoa está.

“Com este projecto, conseguiremos testar este modelo e perceber que impacto terá esta funcionalidade nos sistemas de saúde, nomeadamente, na diminuição de idas ao serviço de urgência, da utilização de recursos, de ambulâncias [que são meios escassos] e de perceber também se conseguimos aumentar o grau de satisfação do utente”, adianta Luís Mendes Cabral.

Com a noção de que não é fácil tomar decisões no atendimento urgente através de telefone, a equipa tem uma “grande expectativa” com o acréscimo da componente de vídeo. “Esta capacidade de visualização vai certamente aumentar o poder discriminatório do sistema e enviar recursos mais diferenciados, se for necessário”, refere.

“Se conseguirmos provar isto na Região Autónoma dos Açores, gostaríamos de levar este bom exemplo para o Continente. E, mesmo a nível internacional, seria interessante demonstrar este modelo como uma mais-valia do ponto de vista financeiro para os sistemas de saúde que, neste momento, estão sob uma pressão enorme”, remata.

BrainTraumaTrack

Equipa - Rodrigo Batata, João Fernandes Silva, Tiago Ribeiro da Costa e Filipe Vaz da Silva

Este projecto propõe criar uma plataforma de vigilância de doentes com traumatismo cranioencefálico (TCE) ligeiro e surgiu na sequência da experiência da equipa no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário Santo António (CHUSA) sobre o estudo de impacto económico de uma lista de doentes com TCE. “A nossa acção na urgência rege-se por um protocolo de trauma de 1999 e que indica que os doentes hipercoagulados e que têm maior risco hemorrágico, que caem, que têm TCE e que têm TAC normal, são obrigados a ficar em vigilância 24 horas e repetir a TAC, 24 horas após o trauma”, refere Rodrigo Batata, médico interno de neurocirurgia do CHUSA.

Através de uma plataforma que está em desenvolvimento, no que respeita à interface da App, a ideia passa por dar a possibilidade aos doentes de responderem a algumas questões e fazerem tarefas que permitam dar uma resposta de como se encontram depois da alta hospitalar. “Será uma espécie de exame neurológico virtual que inclui perguntas sobre sinais de alarme para um agravamento do estado clínico”, explica.

Esta é uma forma de o doente se sentir mais acompanhado e com uma maior proximidade ao hospital, sem necessitar de ser internado. “O nosso algoritmo de atuação e de referenciação vai reconhecer se o doente precisar de ser imediatamente referenciado ao hospital.” Por outro lado, em casos em que tal não é necessário e em que os doentes estão controlados, “esta aplicação conseguirá moderar a vinda à urgência, a vinda às consultas, através de um fast tracking da condição clínica dos doentes”, refere Rodrigo Batata, Se são doentes que estão bem, que têm algum tipo de vigilância, e conseguem usar esta aplicação “poderíamos ter uma avaliação de proximidade, sem a necessidade de recorrer constantemente ao hospital quando sentem algo de diferente que acham que pode estar relacionado com o TCE, quando, na verdade, pode não ser”.

A equipa verificou que este projecto pode permitir uma poupança de cerca de 130 mil euros só neste hospital, se fosse realizada apenas uma TAC inicial aos doentes que têm alta para casa após um TCE.

myPOC: Desenvolvimento da Aplicação Móvel

Equipa: Ana Isabel Araújo, António Macedo, Miguel Castelo-Branco, Ana Telma Pereira, Marco Simões e Miguel Bajouco

A myPOC é um instrumento de avaliação e intervenção clínica que utiliza as funcionalidades do smartphone para personalizar e acelerar o tratamento de pessoas com perturbação obsessivo-compulsiva (POC). “O objectivo é colocar a pessoa no centro do seu tratamento e, dessa forma, aumentar a capacidade produtiva dos serviços de saúde”, refere Ana Isabel Araújo, interna de psiquiatria no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), estudante de doutoramento e assistente convidada na Universidade de Coimbra.

A POC é uma doença crónica que afecta entre 200 e 400 mil portugueses. A equipa do CHUC e Universidade de Coimbra propõe inovar com uma App que utiliza técnicas seguras de recolha de dados através dos sensores do smartphone e, que, dessa forma, cria um perfil do doente a cada momento, que é algo que ainda não existe em psiquiatria. “Ao criar este perfil do doente, por um lado, a aplicação consegue dar feedback à própria pessoa, que dessa forma tem mais facilidade em identificar e auto-gerir os seus sintomas e, por outro, é uma ferramenta valiosa para o médico que consegue tomar decisões com elevada precisão e centradas na pessoa”, explica a médica.

Não existe até à data nenhum instrumento que possibilite os médicos psiquiatras perceberem a gravidade dos sintomas de forma objectiva. “O tratamento acaba por ser, muitas vezes, definido por tentativa e erro, começando do menos incisivo, aumentando gradualmente ao longo do tempo.”

Com esta ferramenta, a equipa espera encurtar os tempos de tratamento utilizados na POC. “Podemos propor um tratamento à medida de cada pessoa, de forma mais rápida e impactar positivamente os serviços de saúde, através da redução das listas de espera”, defende Ana Isabel Araújo. Esta é uma solução que se adequa à grande maioria dos doentes, excepto aos que apresentem maior gravidade e um quadro que exija um acompanhamento mais intensivo e de maior proximidade.

MEDSCRIBE.AI

Equipa - Bruno Eduardo de Miranda Castilho, Eduardo Brito Baptista Peres de Noronha e Filipa Fernandes Cordeiro

"Está demonstrado que os médicos ocupam mais de 50% do seu tempo de trabalho com tarefas burocráticas, o que conduz a menor satisfação dos doentes, dos clínicos e a uma maior probabilidade de burnout”, começa por referir o médico e líder do projecto MEDSCRIBE.AI, Bruno Miranda Castilho.

Deste modo, o objectivo deste projecto é desenvolver um software que, baseado em Inteligência Artificial e processamento de linguagem natural, liberte os médicos de uma parte substancial das tarefas burocráticas. “O software, que já se encontra em desenvolvimento, será especificamente treinado para a língua portuguesa e terá três funções chave”. A primeira “é a interpretação de uma entrevista clínica em consulta/internamento e a realização de notas médicas de forma totalmente automática, em tempo real, em modelos de história clínica padrão”, adianta o líder do projecto. A segunda é a capacidade de, com base na informação clínica do doente, criar notas de alta, cartas de transferência, notas de referenciação e relatórios clínicos padrão. Por fim, o software será também capaz de seleccionar os principais achados dos relatórios e resultados dos principais exames complementares de diagnóstico e incluí-los nas notas clínicas. Assim, será possível dedicar mais tempo aos doentes, à sua avaliação e aos seus cuidados.

“Estamos certos de que, alicerçados na inovação informática, propomos um projecto realista, com elevado impacto clínico, significativo aumento de produtividade e, sobretudo, mais e melhor saúde para todos os portugueses", conclui o médico.

MedSynth – Med data, made simple

Equipa – Agnieszka Czajkowska, Eduardo Marques, Natalia Reszka, Igor Stadnyk, Guilherme Lima e Hugo Cauma

Tal como no projecto anterior, a MedSynth pretende revolucionar o acesso à informação clínica e facilitar o trabalho burocrático dos médicos. “O sector médico enfrenta uma sobrecarga de dados que desvia os médicos do essencial: os doentes”, refere Agnieszka Czajkowska, líder do projeto, médica a fazer especialidade de medicina interna no Hospital de São José. A MedSynth surge como uma solução que visa transformar dados complexos em resumos claros, permitindo o rápido acesso a informações cruciais. “Isso optimiza a consulta, permitindo um atendimento mais humano e focado”, sublinha.

Muitas vezes, os doentes não conseguem informar a equipa médica sobre os medicamentos que tomam, as doenças que têm, ao que são alérgicos, entre outros dados essenciais. “Num doente complexo, uma nota de admissão pode demorar de 45 minutos a uma hora”, explica Agnieszka Czajkowska. Através de uma ferramenta desenvolvida por Inteligência Artificial [devidamente integrada como um Plugin do software do hospital] e com o treino do modelo linguístico, os médicos poderão aceder a um resumo bem estruturado da informação sobre o doente: se é polimedicado, se tem várias doenças e comorbilidades, etc. “E depois, eventualmente, os motivos de admissão na urgência, os resultados de exames complementares de diagnóstico, qual o diagnóstico, a medicação que o doente fez e a sua evolução durante o internamento.

Ao ficarem mais libertos de tarefas burocráticas, os médicos podem dedicar-se ao doente e à respectiva família e estudar melhor o caso. “Podemos poupar entre 30 e 40 minutos e dedicá-lo à humanização de cuidados”.

Esta inovação surge da ideia de Agnieszka Czajkowska, médica com experiência em medicina interna e urgência, que conta com uma equipa multidisciplinar e já posicionou a MedSynth entre as top startups de MedTech em Portugal, no Web Summit. “É a junção perfeita entre a tecnologia e a humanização”, conclui.