Preços na produção industrial desceram 5,2% em Setembro

O índice de preços na produção industrial voltou a registar uma taxa negativa, o que acontece pelo sexto mês consecutivo, ao cair 5,2% em Setembro, após ter atingido -5,5% em Agosto, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O agrupamento de Energia continuou a ser decisivo para a redução do índice total, com taxas de -25,6%, -20,0% e -15,6% entre Julho e Setembro”, avança o INE, acrescentando que, excluindo a componente energética, o índice registou uma variação homóloga de -1,8% no último mês (-0,6% em Agosto).

Já o índice relativo aos bens de consumo registou um crescimento homólogo de 3,8% (5,6% no mês anterior), prolongando o perfil de desaceleração iniciado em Dezembro do ano passado, após ter atingido em Novembro a taxa mais elevada da série (16,2%).

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 3,6% em Agosto, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês anterior. A variação homóloga do agregado relativo aos produtos energéticos fixou-se em -4,1% (-6,5% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 6,0% (variação de 6,4% em Agosto).

Na vertente externa, os preços implícitos das exportações e das importações de bens, em Agosto, registaram variações negativas de 6,0% nas exportações e 14,2% nas importações, respectivamente (-4,2% e -9,1% em Julho), reflectindo sobretudo o ajustamento dos preços do petróleo e gás natural. Com efeito, excluindo Combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações diminuíram 1,2% e 4,1%, respectivamente (-0,3% e -3,4%, pela mesma ordem, em Julho).

De acordo com a Síntese Económica de Conjuntura, divulgada esta quinta-feira pelo INE, o indicador de actividade económica, que sintetiza um conjunto de indicadores quantitativos que reflectem a evolução da economia, diminuiu em termos homólogos em Agosto, e o indicador de clima económico, que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas, diminuiu entre Julho e Setembro, após ter estabilizado no mês precedente.

“Os indicadores de curto prazo relativos à actividade económica na perspectiva da produção, disponíveis para Agosto, apontam, em termos homólogos, para uma desaceleração em volume da construção e nominal dos serviços e para diminuições na indústria”, revela o INE.

Acrescentando que, na perspectiva da despesa, o indicador de actividade económica diminuiu em Agosto, tendo os indicadores de consumo privado e de investimento desacelerado.

O indicador de confiança dos consumidores também diminuiu em Agosto e Setembro, após ter registado no mês anterior o valor máximo desde Fevereiro de 2022.