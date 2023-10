Portugal sai do pódio da dívida na Europa pela primeira vez desde 2010

A opção do Governo de seguir, ao longo dos últimos anos, uma das políticas orçamentais mais restritivas entre todos os países da zona euro durante os últimos anos vai fazer com que Portugal desça, já no final deste ano, três lugares na classificação dos Estados mais endividados, para sexto lugar. E, para 2024, o Orçamento do Estado (OE) proposto pelo executivo continua a ser dos que mais pretendem cortar na dívida, distanciando mais um pouco o país do grupo de Estados-membros que são vistos como mais problemáticos do ponto de vista das finanças públicas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt