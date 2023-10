Galamba: Reprivatização da TAP “é uma decisão no momento apropriado”

O ministro das Infra-estruturas justifica a privatização de uma empresa considerada “estratégica” para o país com a competitividade do mercado e a tendência de concentração no sector da aviação.

O processo de reprivatização da TAP é uma "decisão do Governo", tomada "no momento apropriado", em que os resultados positivos da companhia aérea e o "bom momento" que o sector da aviação atravessa permitem uma venda com um impacto financeiro positivo para o país. A garantia é dada por João Galamba, que justifica a venda de uma empresa que o Governo considera "estratégica para o país" com a competitividade do mercado e a "tendência de concentração" que tem vindo a verificar-se no sector.

O ministro das Infra-estruturas falava, nesta quinta-feira, na comissão parlamentar de economia, obras públicas, planeamento e habitação. A audição, de carácter urgente e requerida pelo PCP, acontece depois de, esta semana, no debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro ter voltado atrás quanto à ideia de que a reprivatização da TAP seria obrigatória por estar prevista no plano de resgate da companhia aérea acordado com a Comissão Europeia em 2020.

"Efectivamente, não é obrigatório no plano, expressei-me mal. O que devia ter dito é que era sempre um pressuposto, no momento da nacionalização, que ela seria parcialmente ou totalmente reprivatizada", disse António Costa, quando confrontado com as declarações de Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infra-estruturas, que, no seu espaço de comentário na SIC Notícias, afirmou que não houve qualquer imposição de venda da TAP por parte de Bruxelas.

Agora, o actual ministro das Infra-estruturas diz querer "clarificar algumas questões que, por um motivo ou outro, têm originado alguns mitos e narrativas em torno do processo de reprivatização da TAP". E começa pelas razões que justificam a decisão de reprivatizar a companhia aérea, actualmente detida na totalidade pelo Estado português.

"Porquê reprivatizar uma empresa estratégica para o país como a TAP? Porque o mercado da aviação é bastante competitivo e porque existe uma tendência de concentração", disse João Galamba, durante a intervenção inicial, salientando que, durante o processo de reprivatização da empresa, o Governo terá em conta vários critérios: "a melhoria do hub da TAP, a garantia dos postos de trabalho, a melhoria da rede de aeroportos nacionais, o crescimento da companhia aérea em termos de rotas, estes são critérios estratégicos para o país dos quais não abdicaremos", garantiu.

