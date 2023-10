Euribor a três meses também já superou a barreira dos 4%

Os três prazos utilizados no crédito à habitação estão mais próximos, e todos acima dos 4%.

As taxas Euribor têm registado ligeiras subidas nas últimas semanas, o suficiente para colocar a Euribor a três meses acima de 4%, patamar em que já se encontravam os outros dois prazos.

O prazo mais curto utilizado no crédito à habitação e às empresas subiu esta quinta-feira para 4,002%, mais 0,009 pontos do que na sessão anterior, e novo máximo desde Novembro de 2008. Este prazo está presente em 23% dos empréstimos para compra ou construção de casa, segundo dados do Banco de Portugal.

Os restantes prazos, de acordo com os dados divulgados pela agência Lusa, registam quedas ligeiras.

A Euribor a 12 meses, a mais utilizada no universo dos empréstimos à habitação a taxa variável existentes (35,4%), recuou para 4,184%, menos 0,012 pontos do que na quarta-feira. Este prazo fixou o máximo de quase 15 anos a 29 de Setembro, nos 4,228%

O prazo de seis meses, presente em 35,1% dos contratos, também recuou ligeiramente, para 4,126%, menos 0,017 pontos face a esta quarta-feira, sessão em que renovou novo máximo desde Novembro de 2008.

Esta subida das taxas de juro, embora a ritmo mais lento, continua a agravar os encargos com empréstimos à habitação, onde cresce a factura com juros e diminui o montante de capital amortizado.

No caso da Euribor a seis meses, a subida prejudica quem pretende fixar a taxa de juro ao abrigo da medida criada pelo Governo e pelos bancos, uma vez que essa fixação corresponderá a 70% da média mensal deste prazo, verificada no mês anterior à do pedido de adesão à medida.

Os pedidos de fixação da prestação da casa podem ser feitos a partir de 2 de Novembro, no âmbito do Decreto-Lei n.º 91/2023, de 11 de Outubro​, já em vigor.