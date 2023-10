Sp. Braga com passagem tranquila por Rebordosa na Taça de Portugal

O Sp. Braga venceu (0-2), esta quinta-feira, o Rebordosa em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, garantindo o apuramento para ronda seguinte graças a golos de Rony Lopes (10') e Álvaro Djaló (62'), somando ainda o quinto triunfo consecutivo em 2023/24.

Os minhotos adoptaram uma postura segura, aceitando as condições de um adversário que tinha a ambição de tornar-se no primeiro "tomba-gigantes" desta edição, e aproveitaram a superioridade numérica da segunda parte para resolver a questão.

Apesar de colocado numa posição incómoda, sobretudo pela pressão exercida pelo 4x1x4x1 do Rebordosa, o Sp. Braga conviveu relativamente bem com essa realidade.

O golo madrugador de Rony Lopes, no primeiro remate da noite, ajudou a simplificar a tarefa em dia de chuva intensa, mas com relvado resistente.

Com a visita do Real Madrid a Braga, para a Champions, já na próxima terça-feira, Artur Jorge apresentou um "onze" com nove alterações relativamente ao do último jogo, com o Rio Ave.

Um conjunto sem as rotinas da primeira equipa e até do próprio adversário: um grupo de jogadores “amadores” (trabalharam até 5 horas antes do jogo), mas sem qualquer derrota em casa há quase dois anos e meio e invicto nesta temporada.

A intensidade e boa organização do Rebordosa ainda renderam um par de lances de perigo antes do intervalo. Mas a serenidade do finalista da última edição da Taça e a expulsão de Hugo Alves no início da segunda parte acentuaram a clivagem entre o quarto da Série B do Campeonato de Portugal e uma equipa da Liga dos Campeões.

Com o golo de Djaló, numa altura em que o Sp. Braga já tinha passado à fase de testar novos jogadores e dinâmicas, a equipa de Artur Jorge colocou-se a salvo de qualquer imprevisto, como o remate ao poste (Diogo Almeida, 77') do Rebordosa, que saiu de cabeça erguida.