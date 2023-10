Sexta na TV: consciência em Upload , à procura da Bagagem Perdida

CINEMA

Duas Mulheres, Um Encontro

RTP2, 22h57

Claire é uma mãe solteira de 49 anos que dedicou toda a vida ao filho e à profissão de parteira. Na mesma altura em que se debate com o possível encerramento da maternidade onde sempre trabalhou, depara-se com o súbito reaparecimento de Béatrice, a ex-namorada do seu falecido pai, de quem não tinha notícias há quase 40 anos.

Este encontro vem causar algum desequilíbrio à vida de Claire, que nunca lhe perdoou o facto de ter levado o pai ao suicídio. Mesmo que, a princípio, o relacionamento entre elas se revele difícil, aos poucos vão criando laços e, apesar de terem personalidades muito diferentes, ambas sabem que têm muito a aprender uma com a outra.

Escrito e realizado por Martin Provost, este filme dramático é protagonizado por duas das mais importantes actrizes francesas da actualidade: Catherine Deneuve e Catherine Frot.

O Pugilista

TVCine Top, 00h50

No início do século XIX, o britânico Jem Belcher tornou-se, ainda antes de fazer 20 anos, campeão de boxe em Inglaterra, tendo ficado sem um olho aos 22 e morrido aos 30. A sua história é o foco deste filme de Daniel Graham em que Matt Hookings, também argumentista, assume o papel principal. O elenco inclui ainda Ray Winstone, Russell Crowe e Jodhi May.

SÉRIES

Bagagem Perdida

RTP2, 12h05

Março de 2016. Ataques terroristas reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico irrompem em Bruxelas, na Bélgica. Um grupo de polícias encabeçado por Samira Laroussa, de ascendência marroquina, manuseia e investiga malas que ficaram perdidas. Vão conhecendo familiares das vítimas ao mesmo tempo que a tarefa os afecta nas próprias vidas privadas.

Esta minissérie dramática, escrita por Tiny Bertels e protagonizada por Lara Chedraoui, regressa à RTP2 dias depois de a capital belga ter sido novamente abalada. O nível máximo de alerta foi accionado depois dos disparos que vitimaram mortalmente dois cidadãos suecos nas ruas, às mãos de um homem suspeito de estar ligado ao terrorismo islamita. Os seis episódios de Bagagem Perdida ficam em exibição nos dias úteis.

Upload

Prime Video, streaming

Entra na terceira temporada a série que ficciona uma realidade onde se pode enganar a morte por meio da transferência da consciência para um mundo virtual. Mais: o “além” pode ser definido pelo utilizador – assim o possa pagar. A experiência é personificada por Nathan Brown (Robbie Amell) que, no seu paraíso de eleição, se depara com desafios inimagináveis.

Upload é uma criação de Greg Daniels, que tem no currículo créditos como Saturday Night Live, Os Simpsons ou a adaptação americana do britânico The Office.

DOCUMENTÁRIOS

Godard, Cinema

TVCine Edition, 22h

Pensado e concebido em vida de Jean-Luc Godard (1930-2022) e até com a sua tácita aprovação, é uma operação de investigação e compilação documental a cobrir todas as épocas e todas as fases da sua obra e, fatalmente, da sua vida, mesmo que a lógica seguida pelo realizador, Cyril Leuthy, não seja a de uma biografia.

Tem muitas imagens de arquivo com a presença de Godard, desde os mais remotos tempos, a que se juntam abundantes excertos de filmes. Mas o que Leuthy quis foi seguir os enigmas da “personagem pública” através da obra e vice-versa. Godard, Cinema estreou-se no Festival de Veneza em Setembro de 2022, dias antes da morte do multipremiado cineasta franco-suíço.

Ana e Maurizio

RTP2, 3h27

Realizado por Catarina Mourão (Pelas Sombras, A Toca do Lobo, O Mar Enrola na Areia), acompanha o processo em que Ana Marchand, pintora e viajante inveterada, (re)descobre que as suas paixões estão ligadas às memórias de um familiar, Maurizio Piscicelli.

MODA

ModaLisboa à la Carte - Melhores Momentos

RTP1, 00h12

Entre 5 e 7 de Outubro, mais de 20 designers nacionais apresentaram as colecções da próxima Primavera/Verão na 61.ª ModaLisboa, no Pátio da Galé. Este é um resumo dos momentos mais marcantes do evento, que acolheu criadores como Dino Alves, Luís Buchinho, Ana Duarte, Ricardo Andrez, Nuno Baltazar ou Luís Carvalho, numa edição subordinada ao tema À la Carte.