Um podcast sobre fenómenos da cultura pop? #ComoAssim

Oiça o teaser do novo podcast do PÚBLICO, que estreia dia 2 de Novembro.

Todos já nos deparámos com fenómenos culturais que não somos capazes de explicar. Coisas que nos deixam a pensar: "Mas Como Assim?"

Neste novo podcast do PÚBLICO, vamos olhar para as nossas obsessões colectivas e desconstruí-las. Vamos mergulhar nestes mundos com genuína curiosidade, para ir além das ideias pré-concebidas.

#ComoAssim, com a jornalista Inês Rocha, às quintas-feiras no PÚBLICO ou nas aplicações de podcast, a partir do dia 2 de Novembro.