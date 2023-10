Música de Max Reger abre festival de órgão a crescer e extravasar a diocese do Porto

O Festival Internacional de Órgão e Música Sacra (FIOMS) continua a crescer, no mapa e no calendário, no cruzamento da Área Metropolitana do Porto (AMP) com a Diocese do Porto. E a 3.ª edição do festival, que começa esta quinta-feira, às 21h30, com um concerto comemorativo do 38.º aniversário do Órgão de Tubos da Sé do Porto, vai estender-se a três novos municípios – Vila Nova de Gaia, Amarante e Vila do Conde, este já fora da diocese portuense – e a 44 concertos, ao longo de um mês (no ano passado, houve 30 concertos em sete localidades).

