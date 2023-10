A Inês Pereira de Pedro Penim não quer sair da cama

A farsa é de Inês Pereira. E Inês Pereira sabe-o. Por isso mesmo, nesta versão do clássico da dramaturgia portuguesa de Gil Vicente, reescrito por Pedro Penim, a personagem não se verga aos humores do autor quinhentista, recusa ser um recurso cómico para fazer rir as gentes e diverti-las com os seus caprichos. “A farsa he de Inês Pereira, certo? / Então sam eu que a subverto”, diz Inês (David Costa), já a peça quase se extingue, respeitando ainda a métrica, a rima e a grafia com que Penim se lança ao texto para a partir dele reescrever esta história.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt