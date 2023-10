Assassinos da Lua das Flores, Nyad e outros filmes para ver esta semana

Com argumento de Eric Roth e realização do veterano Martin Scorsese, este western tem por base a obra escrita pelo jornalista norte-americano David Grann — autor de A Cidade Perdida de Z, Crimes Sombrios, O Cavalheiro com Arma, e Prova de Fogo, todos adaptados ao cinema — que, por sua vez, se inspira num evento real ocorrido nos EUA durante a década de 1920.

Enriquecidos pela descoberta de petróleo nas suas terras (situadas no Oklahoma), os indígenas Osage atraem a atenção sobre si e tornam-se as vítimas perfeitas da ganância dos “homens brancos”, dispostos a usar de todos os esquemas para lucrar às suas custas.



Quando uma série de osages são encontrados mortos, o caso é entregue ao BOI (sigla inglesa para Bureau of Investigation, a agência mais tarde conhecida por FBI), que envia uma equipa para investigar os crimes. É neste contexto que se desenrola uma improvável história de amor entre o veterano Ernest Burkhart e Mollie Kyle, uma jovem nativa.



Estreado fora de concurso na 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, este drama com três horas e meia de duração conta com as actuações de Leonardo DiCaprio e Robert De Niro (o primeiro na sua sétima colaboração com Scorsese, o segundo já na 11.ª), que contracenam com Lily Gladstone, Brendan Fraser, John Lithgow, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau e Tantoo Cardinal, entre outros.

Críticas, salas e horários

Em jovem, Diana Nyad fez carreira como nadadora, tendo alcançado o título de campeã mundial de natação. Após ter deixado a competição, dedicou-se ao jornalismo desportivo, onde também se destacou.

Aos 60 anos, sente ter chegado àquele momento em que ainda não viveu o desafio de que precisava. Num acto de ousadia, propõe-se a percorrer a nado, durante 60 horas ininterruptas, os 161 quilómetros que separam Havana (Cuba) da Flórida (EUA).

Auxiliada por Bonnie Stol, sua melhor amiga e treinadora, e uma equipa de nadadores experientes, inicia um treino de quatro longos anos para se preparar para uma missão que muitos consideram suicida, não apenas pelo esforço físico, mas também pela eventualidade de se cruzar com medusas ou tubarões.

Inspirado na verdadeira história da nadadora americana Diana Nyad, este filme tem realização de Jimmy Chin e de Elizabeth Chai Vasarhelyi – dupla também conhecida por Free Solo (que lhes valeu o Óscar de melhor documentário em 2019), Operação: Resgate na Tailândia, Return to Space ou Wild Life.

Com Annette Bening e Jodie Foster nos papéis de Diana e Bonnie, respectivamente, o filme conta também com as actuações de Rhys Ifans, Erica Cho e Luke Cosgrove.



Críticas, salas e horários

Com uma acção situada num “Portugal alternativo” da década de 1980 dominado por um governo ditatorial, este drama distópico segue a história de Mário, um jovem expulso da sua aldeia e enviado “para uma espécie de cidade”, onde é constantemente atacado e perseguido por elementos da SSK, um grupo com ideais nazis.



Esse grupo, que conquista novos simpatizantes a cada dia, tem ideais ultranacionalistas e despreza os expatriados que ali chegam. Até que Mário decide juntar-se a alguns desvalidos como ele, e ripostar.

Com realização e argumento de Bruno Gascon (Carga, Sombra), uma história de violência, xenofobia e discriminação produzida pela Caracol Studios, com apoio da RTP, do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema e do município de Barcelos (onde decorreram as filmagens).



Com Tomás Alves no papel principal, o elenco inclui também Rafael Morais, Michalina Olszanska, Matamba Joaquim, João Vicente, Iris Cayatte, Ricardo Correia e Raimundo Cosme.

Críticas, salas e horários

Márcia é mãe de Cláudia e Joca, e irmã de Ivete. Mãe solteira, vive numa casa no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, com Ivete, que a ajudou a criar os filhos e os ama como se fossem seus.

O que ninguém esperava é que duas tragédias chegassem para marcar aquela família: Cláudia apaixona-se por um dos seus professores da faculdade, casado, e Joca, um pequeno traficante cadastrado, contrai uma dívida com um homem perigoso. Márcia e Ivete preparam-se para o pior, mas o seu amor incondicional é capaz de tudo.

Realizado, em 2011, por João Canijo (Ganhar a Vida, Noite Escura, Mal Nascida, Fantasia Lusitana, Mal Viver/Viver Mal), o filme, em competição no Festival de San Sebastian, foi distinguido com menção honrosa e pelo prémio da crítica internacional. No elenco estão os actores Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Rafael Morais, Nuno Lopes, Fernando Luís, Teresa Madruga, Beatriz Batarda e Marcello Urgeghe.

Dia 25 de Outubro, às 18h15, na Casa do Cinema de Coimbra. Disponível na Filmin.

Década de 1930. A Coreia encontra-se subjugada ao Japão. Sook-Hee é contratada como empregada de Hideko, uma jovem órfã japonesa que é a única herdeira de uma grande fortuna. Desde a tragédia da morte dos pais que tem como tutor Kouzuki, um tio autoritário e dominador.



Mas Sook-Hee não está ali por acaso. Ela é aliada de Fujiwara, um vigarista que tem um plano malicioso: conquistar o coração de Hideko, casar-se com ela e colocá-la num hospício para poder usufruir da sua fortuna. Mas Fujiwara nunca poderia imaginar que entre as duas raparigas surgisse uma amizade que se iria transformar num grande amor.



Um thriller erótico, realizado em 2016 pelo sul-coreano Park Chan-wook ​(Vingança Planeada, Thirst - Este é o Meu Sangue, Oldboy - Velho Amigo ou Decisão de Partir), que se baseia no romance Fingersmith, da britânica Sarah Waters. O elenco inclui Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo e Cho Jin-woong.

Dia 21 de Outubro, à 1h15, no TVCine Edition