Tempestade Aline despede-se no final da tarde desta quinta-feira

A depressão Aline, nomeada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverá deslocar-se para Leste no fim da tarde de quinta-feira e deixar de afectar a península ibérica.

A tempestade Aline começa a “despedir-se” no fim da tarde desta quinta-feira, após cerca de 1200 ocorrências registadas pelos serviços de protecção civil. Esta depressão, nomeada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), deverá deslocar-se para Leste e deixar de afectar a península ibérica.

“Os seus efeitos da depressão Aline vão deixar de se sentir a partir do final da tarde de hoje [quinta-feira], tanto em Portugal como na Espanha. Portanto, começa a haver um deslocamento para Leste e, entretanto, deverá começar a encher e não afectará outros países”, afirmou ao PÚBLICO Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA.

Este abrandamento das condições meteorológicas não significa o fim da precipitação – continuaremos a ter chuva no país, mas com menos intensidade. O vento continuará a soprar forte, “mas já não é expectável que as rajadas sejam entre os 90 e os 110 km por hora”, refere a especialista numa conversa telefónica.

Para a noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira, estão previstos ainda alguns aguaceiros no Norte e no Centro – “alguns com alguma intensidade”, sobretudo das zonas próximas do litoral, com a possibilidade de trovoadas. Daí que o aviso de precipitação do IPMA se mantenha, até às 6h00 de sexta-feira, para os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Para o fim-de-semana, a paisagem meteorológica fica mais serena. A partir da manhã de sábado, os aguaceiros são “muito menos intensos”, “pouco frequentes”, e incidindo sobretudo no litoral do país. No fim tarde, estes episódios de precipitação podem estender-se para outras regiões. Já no domingo, os aguaceiros podem ser “localmente intensos” na região Sul do país.

Os estragos causados pela Aline

Portugal está a ser afectado pela depressão Aline desde o fim de quarta-feira, havendo até agora registo demais de 1200 ocorrências, tais como quedas de árvores ou inundações. A chuva e o vento não deram tréguas desde o início da manhã. “Chegaram a ser registadas rajadas da ordem de 90 quilómetros por hora no litoral Oeste”, afirma a meteorologista do IPMA.

As Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa foram as mais penalizadas. Num bairro das Fontainhas, no Porto, por exemplo, os moradores viram as suas casas serem inundadas pela segunda vez este ano. E na Póvoa de Varzim, uma escola foi encerrada devido a infiltrações de águas.

Já na Área Metropolitana de Lisboa, os monumentos na serra de Sintra foram encerrados por precaução, uma vez que se registaram quedas de árvores durante a noite de quarta-feira.

Porque o nome Aline após Babet?

Esta depressão foi nomeada pelo IPMA porque as primeiras rajadas provocadas por esta área de baixa pressão foram sentidas em território português. Do mesmo modo, a tempestade Babet foi designada pelo MetOffice, uma vez que os efeitos iniciais da depressão se sentiram na Inglaterra.

“A Babet foi nomeada pelo serviço meteorológico do Reino Unido. Nós não fomos afectados directamente por essa depressão, mas sim pela superfície frontal fria que a ela estava associada”, explica Patrícia Gomes, que adianta não haver previsão de mais depressões passíveis de afectar Portugal nos próximos dias.

A atribuição de nomes a tempestades resulta de uma decisão conjunta de serviços meteorológicos da Europa. O IPMA e o MetOffice pertencem a grupos diferentes e isto explica porque o nome Babet precedeu a designação Aline, isto apesar de as denominações de tempestades obedecerem a uma ordem alfabética.

O IPMA pertence ao grupo sudoeste, do qual fazem ainda parte os serviços meteorológicos da Espanha (AEMET), França (Météo-France), Bélgica (RMI) e do Luxemburgo (MeteoLux). A lista de nomes do grupo do sudoeste é diferente daquela que foi elaborada pelo grupo da Europa Ocidental, no qual o MetOffice está integrado.

“As depressões do grupo do Sudoeste seguem uma ordem alfabética, que começa na letra A mas não percorre todo o alfabeto, geralmente. Tenta-se incluir nomes que sejam minimamente consensuais ou comuns nos países integrantes do grupo. Neste caso, por exemplo, Aline é um nome usado em Portugal”, refere a especialista do IPMA.

Depois de Aline, seguem-se os nomes Bernard, Céline e Domingos. “Mas não se espera que haja uma nomeação nos próximos dias, no que toca a [depressões] que afectem o estado do tempo em Portugal continental”, esclarece Patrícia Gomes.

A nomeação de depressões tem início no dia 1 de Setembro de cada ano, prolongando-se até ao final da Primavera, no ano seguinte.