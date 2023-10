Mau tempo: todos os distritos em aviso laranja, queda de árvores e inundações a Norte

Às 06h30, foram registadas cerca de 20 ocorrências sobretudo no Norte do continente, a maioria quedas de árvores e inundações. IPMA indica que poderão ocorrer rajadas de vento superiores aos 110 km/h.

A depressão Aline que está a afectar Portugal continental colocou todos os distritos do continente desde as 06h desta quinta-feira sob aviso laranja devido à chuva, vento e agitação marítima. De acordo com o "site" da protecção civil foram registadas dezenas de ocorrências durante a noite.

Segundo informação disponível no "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), às 06h30, foram registadas dezenas ocorrências sobretudo no Norte do continente, a maioria quedas de árvores e inundações de estruturas ou superfícies. Àquela hora, mais de 40 operacionais estavam envolvidos na resolução das várias situações causadas pela chuva e vento.

Segundo a página da ANEPC, as ocorrências foram registadas no Porto, Aveiro, Évora, Coimbra, Castelo Branco e Viseu.

Num balanço feito na quarta-feira à noite, a ANEPC indicou que que foram contabilizadas, até às 22h30, 669 situações causadas pelo mau tempo, com a sub-região da Área Metropolitana do Porto a concentrar o maior número de casos. Na cidade do Porto uma família de cinco pessoas teve de ser realojada.

Todos os distritos de Portugal continental estão desde as 06:00 de hoje sob aviso laranja devido à chuva, vento e agitação marítima fortes.

O IPMA prevê para hoje, com a passagem da depressão ALINE, vento de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul a partir do início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões.

O IPMA indica que localmente poderão ocorrer rajadas pontualmente superiores aos 110 km/h, bem como fenómenos extremos de vento.

Quanto à chuva, o IPMA refere em comunicado que começou na quarta-feira nas regiões do Norte e Centro, estendendo-se ao restante território a partir da madrugada de hoje, aumentando de frequência e intensidade a partir da manhã.

De acordo com o IPMA, a agitação marítima irá aumentar, esperando-se para a costa ocidental, ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 7 metros de altura, podendo atingir altura máxima até 14 metros, persistindo ao longo do dia de sexta-feira.

Na costa sul do Algarve as ondas serão de sudoeste, aumentando para 4 a 4,5 metros durante a tarde.