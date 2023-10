A tarde em que Costa gaguejou no Parlamento

Três anos depois do fim dos debates quinzenais, o Parlamento retomou, nesta quarta-feira, o modelo de debate em que o primeiro-ministro é interpelado pelos deputados a cada quinzena. Do dia fica a contradição de Costa sobre a privatização da TAP. Afinal o primeiro-ministro teve um problema de expressão ou não admite que mudou de opinião?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.