Israel desrespeitou direito humanitário e UE não pode ter critérios duplos, diz Costa

No debate preparatório do Conselho Europeu que decorreu esta quarta-feira no Parlamento, logo depois do debate quinzenal, foi a guerra entre Israel e o Hamas que dominou a troca de argumentos entre o primeiro-ministro e os partidos. Com o PCP e o BE a criticarem a posição europeia em relação ao conflito no Médio Oriente, o primeiro-ministro defendeu que "Israel não é o inimigo". Mas assumiu também que o bloqueio à Faixa de Gaza "não cumpre" nem "respeita" o direito humanitário e alertou que a UE tem de "aplicar os mesmos critérios" em todo o mundo.

