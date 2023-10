As análises de Carmo Afonso

Muitas das análises que a colunista do PÚBLICO desenvolve na sua opinião “Sementes de Alfarroba” revelam um posicionamento tendencioso, já tive oportunidade de o afirmar nas cartas que envio para o PÚBLICO. Leio sempre os seus artigos e, por vezes, fico espantado com a sua ingenuidade e a mundividência. Arranja sempre maneira de “levar a água ao seu moinho” e arranja sempre maneira de encadear a sua narrativa para aquilo que lhe convém ou acredita. Soluções não apresenta, mas não deixa de, constantemente, lançar farpas aos Estados Unidos, à União Europeia e à NATO (vide texto “A escalada não é só no Médio Oriente”, PÚBLICO de 11 de Outubro).

Depois do terrível massacre que o Hamas infligiu à população israelita que encontrou pelo caminho e depois de raptar e abrir fogo sobre os jovens que presenciavam o festival de música, o Governo israelita deveria aceitar estas acções odientas e criminosas? Os EUA, a UE e a NATO fazem muito bem em apoiar Israel. O que será lamentável e dramático é que a população palestiniana venha a sofrer (e já está a sofrer) com a contra-ofensiva israelita. O grupo terrorista do Hamas não tem vergonha em usar o seu povo como escudo e não tem vergonha em utilizar os reféns como moeda de troca para concessões irrealistas. Quem pactua com terroristas às suas mãos morre. A jovem Carmo Afonso certamente ainda não se apercebe – é nova e idealista – de certas opções que se têm de tomar. A realpolitik a isso obriga.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Desfaçatez…

Putin e a Rússia, que, vai para dois anos, mantêm a guerra de matança e destruição na Ucrânia, oferecem a sua “boa vontade” a Israel para “intermediar” nas conversações e “negociações para a paz”, de parceria com outros partners: Irão, Síria, Turquia, Qatar (?). A China também oferece os seus “préstimos”. O cinismo da política no seu máximo! Só falta saber que todos eles, incluindo os EUA, participaram na venda de armas a todas as partes, Estados e movimentos terroristas. A velha hipocrisia no mundo. O comércio sujo das armas não tem ideologia. Basta que haja quem financie e quem queira comprar… E depois vêm todos chorar lágrimas de crocodilo. A velha roda do mundo.

Hélder Gomes, Lisboa

Por favor

Os mesmos que acharam que os EUA “estavam a pedir” o 11/9 também entendem que Israel “proporcionou” o 6/10. Sejamos honestos, não há santos neste campeonato, mas não há nada que justifique nem uma coisa nem outra. Ou, a haver, não é justificação racional e civilizada. Ou são os ódios incrustados aos judeus que desde 1948 acham muito bem atirá-los todos ao mar, ou são doentes, cegados, primariamente contra tudo que é ocidental e americano e que do conforto das suas esplanadas e poltronas teorizam “revoluções” que felizmente não lhes tocam, nem afectam o seu bem-estar, que não prezam, mas apreciam.

As imagens que nos chegaram agora de Israel e que ficam não são do adolescente desesperado que apenas tem as pedras da rua para tentar incomodar o soldado israelita fortemente armado. São de famílias calma e pacificamente instaladas que são chacinadas e são de jovens divertindo-se num festival de música, para quem a vida acabou estupidamente ali.

Duas sugestões. Face à penúria de bens essenciais que afecta o território de Gaza, os seus “responsáveis” podiam trocar a compra dos rockets por alimentos e medicamentos de que a sua população tanto necessita. Os financiadores do Hamas, provocadores indirectos, mas fortemente responsáveis por estas atrocidades, podiam mostrar solidariedade para lá da financeira (a tal que vai para os rockets). Abram os seus países para receberem uma boa parte dos palestinianos desesperados. Seria bonito... E como o armamento não nasce espontaneamente em Gaza, seria também oportuno escrutinar estes circuitos e quem os alimenta.

Carlos JF Sampaio, Esposende

Judeus e árabes

Os judeus e árabes têm de se entender num território único para bem da paz mundial. Os fanatismos religiosos sempre foram nefastos ao longo da história da Humanidade. Os cristãos, apesar de serem uma minoria em Israel, têm uma missão histórica na implementação da paz entre os dois povos. A participação de árabes em governos israelitas e de mais instituições é imperativo nacional. As diferenças entre os dois povos já vêm do tempo de Isaac e Ismael. Se Deus é único e comum aos dois povos, então porquê as querelas entre ambos? Os judeus modernizaram muito a Palestina e sem eles a Palestina seria uma terra miserável. Os árabes como Maomé são bons para o negócio, mas os judeus não são os seus inimigos principais. É possível, pacificamente, coabitarem juntos na mesma terra e respeitarem-se mutuamente atribuindo a ambos quotas na política local. O mundo precisa de paz e esta não existirá sem o entendimento pacífico entre judeus e árabes.

José Oliveira Mendes, Portalegre