Coordenação entre China e Rússia na política externa “é particularmente necessária”, diz Putin a Xi

Vladimir Putin e Xi Jinping voltaram a dar mais uma prova do bom momento que as relações diplomáticas entre a Federação Russa e a República Popular da China atravessam, com o líder russo a merecer um lugar de destaque na cimeira de celebração do décimo aniversário da Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative ou BRI, de acordo com a designação oficial chinesa), nesta quarta-feira, em Pequim, e com ambos os presidentes a trocarem palavras elogiosas e amigas, quer nos seus discursos na conferência quer na reunião que tiveram depois, à margem do evento.

