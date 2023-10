Margarida Ribeiro, a bombeira de Provesende

Neste episódio vamos até uma das aldeias vinhateiras do Douro, a aldeia de Provesende, conhecer Margarida Ribeiro, uma jovem bombeira, que é também cantora lírica e membro da Banda Sinfónica de Sabrosa. Margarida vive na aldeia de Provesende e foi lá que decidiu que queria ter uma carreira profissional na área da música. Foi na banda de Sabrosa, a tocar fagote, que lhe nasceu a paixão, é em castelo Branco, na escola superior de música que está a perseguir os seus sonhos. Nas férias, no verão, regressa sempre a aldeia, e para além de ajudar a mãe no Papas Zaide, o mais famoso restaurante da aldeia, também cumpre horários e turnos nos Bombeiros Voluntários de Provesende - porque, defende, é importante participar nas instituições da aldeia que a viu crescer.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.