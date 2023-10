Conferência “A importância da biotecnologia na agricultura”

A IACA – Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, em conjunto com o Innov Plant Protect e o CIB – Centro de Informação de Biotecnologia organizaram, em parceria com o PÚBLICO, a conferência “A importância da biotecnologia para a sustentabilidade da agricultura”.

Realizado no passado dia 17 de Outubro, no CCB, em Lisboa, o evento contou com a presença de ilustres convidados e especialistas, tendo a sessão de encerramento ficado a cargo do Senhor Secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues.

Programa:

10h00 – Sessão de boas-vindas: David Pontes, Director do PÚBLICO

10h15 – Keynote speaker Eduardo Diniz, Director-geral do GPP

10h30 – Painel 1: O impacto da biotecnologia nas novas culturas agrícolas

Jorge Canhoto, Presidente do CIB – Centro de Informação de Biotecnologia

Patrícia Fonseca, Consultora Agrícola e Ex-Deputada

Pedro Fevereiro, Director Executivo do InPP e ex-presidente do CIO

Moderação: Fernanda Freitas

11h15 – Coffee Break

11h30 – Painel 2: O glifosato e outros factores de produção como aliados da soberania alimentar

Ana Paula Garcia, Subdirectora-geral da DGAV

Jaime Piçarra, Secretário-geral da IACA

José Diogo Albuquerque, ex-Secretário de Estado da Agricultura e especialista em Políticas Agrícolas

Moderação: Fernanda Freitas

12h30 – Sessão de Encerramento: Gonçalo Rodrigues, Secretário de Estado da Agricultura