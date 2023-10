Presidente insiste em pedir “novos modelos de acção” no combate à pobreza

O Presidente da República alerta para as “novas realidades que têm agravado as condições de pobreza” e que exigem “novas abordagens e modelos de acção para o seu combate”. A mensagem foi publicada esta terça-feira, no site da Presidência da República, a propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Lembrando novamente que “quase dois milhões de portugueses são pobres”, o chefe de Estado considera que a data serve para “reforçar o alerta face às novas realidades que têm agravado as condições de pobreza, exigindo novas abordagens e modelos de acção para o seu combate”.

O mesmo apelo sobre novos modelos de acção para atingir metas de combate à pobreza já tinha sido lançado na mensagem de 2022 para assinalar esta mesma data.

De qualquer forma, Marcelo Rebelo de Sousa assinala “os passos positivos na identificação” das causas da pobreza e até “no avanço” da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, publicada em 2021 e que pretende concretizar-se até 2030.

Mas sustenta a necessidade de avaliar as políticas colocadas em prática: “Convém recordar de que são necessárias mais do que medidas ou apoios avulsos que, sem a devida monitorização e avaliação, nunca se constituirão como estratégicos.”

Nesse sentido, o Presidente reforça a ideia de uma nova abordagem.

“Só assim se poderá equacionar a retirada de 660 mil pessoas da situação de pobreza, reduzindo para metade da taxa de pobreza nas crianças e entre trabalhadores, objectivo traçado e que todos desejamos alcançar”, lê-se na nota.