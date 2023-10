Encontro entre Marcelo e primeiro-ministro belga cancelado

Na sequência do assassínio de duas pessoas nesta segunda-feira na Bélgica, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que está de visita a este país, viu parte da sua agenda para terça-feira ser reajustada. Até agora, foram canceladas as cerimónias oficiais de boas-vindas e a deposição de uma coroa de flores no monumento de homenagem ao soldado desconhecido — ambas de manhã — e o encontro com primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, que aconteceria depois de almoço.

Mantém-se uma reunião com os representantes do Senado e da Câmara dos Representantes, um almoço com os reis da Bélgica, e, à tarde, encontros com o Burgomestre Philippe Close, na Câmara Municipal de Bruxelas, e com a federação das empresas belgas. Ao fim do dia terá um banquete de Estado oferecido pelos reis da Bélgica — que o convidaram para visitar o país.

Após o ataque desta segunda-feira, o chefe de Estado português cancelou uma saída, depois do jantar, e viu-se obrigado a permanecer no hotel por indicação das autoridades belgas.

“As autoridades competentes entenderam que eu devia seguir directamente para o hotel”, declarou Marcelo jornalistas, em declarações transmitidas pela RTP3. Estava previsto que o Presidente da República visse o jogo da selecção portuguesa contra a Bósnia junto da comunidade portuguesa na capital da Bélgica.

“Lamento e já tive ocasião de lamentar a sua majestade por ter ocorrido aqui”, acrescentou, admitindo que em causa poderá estar um “gesto terrorista”. Devido a este ataque, o nível de alerta em Bruxelas foi elevado para o grau máximo. O suspeito da morte dos dois cidadãos suecos foi esta manhã morto a tiro pela polícia belga.