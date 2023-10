Da credibilidade dos pipis

O Orçamento que o Governo apresentou na semana passada está obviamente longe de ser um documento perfeito (já lá iremos). Mas a verdade é que tem aspetos muito positivos, em particular para quem o analisa com um olhar mais liberal. Desde logo porque é mais um Orçamento que procura alcançar o equilíbrio nas contas públicas e que se traduz numa significativa redução da dívida em percentagem do PIB (a concretizarem-se as previsões, de 2022 a 2024, o endividamento cairá mais de 25 pontos percentuais). Aquilo que, em qualquer circunstância, já seria uma boa notícia transforma-se numa notícia excelente num momento em que as perspetivas para as economias portuguesa e europeia se degradam a olhos vistos e em que a prudência tem de ser a palavra de ordem quando se trata de elaborar o Orçamento do Estado.

