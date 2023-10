A União Europeia consegue falar a uma só voz sobre Israel?

Ao fim de uma semana de cacofonia, contradições e correcções entre os membros do executivo comunitário e os líderes europeus, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, divulgou uma declaração de quatro parágrafos, que pretende esclarecer de uma vez por todas, e sem margens para dúvidas, qual é a posição comum “oficial” da União Europeia (UE) sobre o brutal ataque do Hamas em Israel e, mais genericamente, sobre “a situação que se vive no Médio Oriente”. Mas ficaram claras as dificuldades da UE falar a uma só voz. Neste P24 ouvimos a correspondente do PÚBLICO em Bruxelas, Rita Siza.

