Hamas publica vídeo de refém franco-israelita

O grupo terrorista Hamas publicou um vídeo no qual aparece uma jovem franco-israelita raptada no festival de música perto da faixa de Gaza, avança o The NY Times. O ataque, no dia 8 de Outubro, fez mais de 250 mortos. A gravação foi publicada na segunda-feira.

No vídeo com cerca de um minuto, o primeiro divulgado pelo grupo terrorista que mostra um refém, vemos Mia Schem, de 21 anos. A jovem, desaparecida naquele que foi o maior massacre de civis da ofensiva do Hamas contra Israel, surge a receber tratamento médico no cotovelo direito.

Mia Schem fala directamente para a câmara em hebraico, enquanto o cotovelo é ligado. Explica que foi operada ao braço durante três horas e que está a receber tratamento médico para a lesão. Schem pede que seja devolvida à família. “O mais rapidamente possível, aos meus pais, aos meus irmãos. Por favor, tirem-nos daqui o mais depressa possível”, exorta.

Numa publicação na rede social X, antigo Twitter, as Forças de Defesa Israelitas (IDF, na sigla em inglês) avisam que a família de Mia já foi avisada. Deixam, porém, uma salvaguarda. “No vídeo publicado pelo Hamas, eles tentam mostrar que são humanos. No entanto, eles são uma horrível organização terrorista responsável pelo homicídio e rapto de bebés, crianças, homens, mulheres e idosos”. A IDF escreve, ainda, que já estão a tomar medidas para reaver os reféns.

Uma representante da família de Schem, envolvida no apelo feito a Emmanuel Macron na semana passada para ajudar a libertar os reféns, confirmou a identidade da jovem à Reuters.

O Presidente francês já reagiu à situação. Sublinhou a forma “desprezível como o vídeo foi encenado” e pede a “libertação imediata e incondicional da refém franco-israelita”, avança a CNN.

Karen Schem, a mãe da jovem, diz que falou a última vez com Mia a 6 de Outubro, o dia anterior ao ataque, quando a jovem ligou a avisar que iria para o festival, mas sem especificar exactamente a localização, contou ao The NY Times.

Quando se apercebeu das notícias do massacre, Karen tentou contactar a sua filha, mas sem sucesso. Recebeu apenas uma mensagem pelas 7h20 da manhã: “Eles estão a disparar contra nós. Venham salvar-nos”. Este é só um dos relatos dos familiares das vítimas e reféns que se têm juntado em grupos de redes sociais para partilhar histórias, como noticia a Associated Press.

Um porta-voz do Hamas justificou não conseguir precisar o número de reféns devido aos constantes ataque aéreos israelitas que, disse, já mataram, pelo menos 22 reféns. A mesma fonte, citada pela CNN, estimou que sejam cerca de 250. Aquela estação de televisão salienta, no entanto, não ter conseguido verificar este dado.

Uma analista do The New York Times, que recorreu à análise de metadados, sublinhou acreditar que o vídeo foi gravado, pelo menos, há seis dias.

