Zona no Bairro Alto está interdita devido ao risco de queda de andaimes

A zona junto às ruas da Flores, do Alecrim e do Ataíde, no Bairro Alto, em Lisboa, está interdita devido ao risco de queda de andaimes num prédio, confirmou ao PÚBLICO o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa contou que o alerta para a ocorrência foi dado às 3h desta terça-feira. No local, os bombeiros confirmaram o risco de derrocada de andaimes num prédio na rua das Flores, para onde foram deslocados alguns meios. Depois, "o dono da obra foi contactado", indicou a mesma fonte.

A CNN, que cita fontes policiais no local, refere que é um prédio em obras com andaimes que se deslocaram devido à chuva e vento forte. Os acessos a carros e peões nessa zona foram cortados pela Polícia Municipal de Lisboa.

Neste momento, os riscos estão a ser avaliados, segundo a CNN.