Assembleia Municipal de Lisboa quer alterações à estação de metro no Jardim da Parada

Não construir uma estação de metro no Jardim da Parada ou apresentar alterações ao que está projectado para esse local – estas eram as propostas de petições que deram entrada na Assembleia Municipal de Lisboa (AML). Essas petições foram analisadas pela Comissão Permanente de Mobilidade, Transportes e Segurança da AML, que fez uma recomendação: a Câmara Municipal de Lisboa deve advogar junto do Governo e do Metropolitano de Lisboa as sugestões dos peticionários sobre as modificações ao projecto da estação. A recomendação foi aprovada, por unanimidade, esta terça-feira.

