Inglaterra chega ao Euro e deixa Itália em apuros

A Inglaterra garantiu nesta terça-feira um lugar na fase final do Euro 2024, ao derrotar a Itália em Wembley por 3-1. No mesmo palco em que os “azzurri” conquistaram o título europeu há dois anos à custa dos ingleses, desta vez foi a formação orientada por Gareth Southgate a ficar por cima, com uma reviravolta consumada já durante a segunda parte, garantindo um dos dois lugares de apuramento directo no Grupo C, ainda com dois jogos por disputar. Já os italianos, perderam essa posição para a Ucrânia, que bateu Malta por 1-2, também depois de ter estado a perder.

Ainda em fase de reconstrução, os “azzurri” até entraram melhor nesta reedição da final do Euro 2020, com um golo de Scamacca aos 15’, após um cruzamento de Di Lorenzo – o avançado da Atalanta estava bem posicionado na área britânica e não deu qualquer hipótese de defesa a Pickford. Mas a vantagem da equipa de Luciano Spaletti não durou nem um quarto de hora. Aos 28’, Jude Bellingham avançou para a área após passe de Kane e acabou por ser derrubado por Di Lorenzo. Na conversão, foi Kane a nivelar o marcador, que não sofreu alterações até ao intervalo.

Na segunda parte, a Inglaterra deu sempre a sensação de que poderia consumar a reviravolta e foi o que aconteceu aos 57’. Um contra-ataque muito bem conduzido por Bellingham e melhor concretizado por Marcus Rashford, deixando a defesa italiana sem qualquer resposta. Mas os britânicos não ficariam por aqui. Aos 76’, Kane foi mais forte que Scalvini numa bola dividida e avançou para a baliza de Donnarumma, fazendo o 3-1 sem qualquer problema.

Com este triunfo, os ingleses ficam com 16 pontos em seis jogos – ainda terá de defrontar Malta e Macedónia do Norte. Já a Itália, fica com dez pontos em seis jogos, e, para já, em terceiro lugar do grupo, ultrapassada pela Ucrânia (13 pontos em sete jogos), vitoriosa sobre Malta por 1-3. Com o benfiquista Trubin na baliza, os ucranianos estiveram a perder, mas conseguiram assumir a dianteira ainda durante a primeira parte – o único jogo que falta será frente à Itália, em Leverkusen.