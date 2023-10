Fórmula E: Porsche confirma Félix da Costa em 2024

Piloto português vai continuar na equipa, que realizará em Valência os testes para o Mundial que arranca no México.

A Porsche confirmou esta terça-feira que o português António Félix da Costa, campeão mundial de Fórmula E em 2020, continuará como piloto da equipa oficial no Campeonato do Mundo de 2024, ao lado do alemão Pascal Wehrlein.

A poucos dias do arranque oficial da 10.ª edição da competição, a equipa germânica informou que Félix da Costa e Wehrlein estarão nos testes do Porsche 99X Electric no circuito Ricardo Tormo, em Valência (Espanha), entre 24 e 27 de Outubro.

O piloto português, que disputa o Mundial de Fórmula E desde a primeira edição, em 2014, e conquistou o título ao serviço da DS Techeetah, prepara-se para a segunda temporada ao volante do Porsche no campeonato que terá a corrida inaugural a 23 de Janeiro de 2024, no México.

Vamos lá outra vez! Mais um ano com a Porsche no Mundial de Fórmula E! Bora à caça de uns

"Estou ansioso por [iniciar os testes] em Valência. A preparação para a 10.ª temporada está a decorrer muito melhor do que a anterior", observou Félix da Costa, de 32 anos, que terminou o campeonato de 2023 em nono lugar.