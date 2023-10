Três cantos movidos a guitarras num concerto ibero-americano em Lisboa

O catalão Hugo Arán, o brasileiro Márcio Faraco e o português Marco Oliveira juntam vozes e guitarras num concerto nascido em Barcelona. Sábado, no Museu do Oriente.

O título é antigo: Cada Um Canta Uma. Márcio Faraco (Alegrete, Brasil, 1963) falou dele a Hugo Arán (Barcelona, 1980), este conseguiu apoios em Espanha para fazer de tal título um encontro de três músicos e um espectáculo, convidaram o terceiro, este de Portugal, Marco Oliveira (Lisboa, 1988), e de uma residência artística de uma semana em Girona nasceu um espectáculo em Barcelona, no dia 2 de Junho. Quatro meses depois, estreia-se em Portugal, no Museu do Oriente, este sábado, às 19h.

A residência artística começou no dia 28 de Maio deste ano, com o apoio da La Marfa, da Câmara Municipal de Girona e do Institut Ramon Llull. e nasceu do tal título que Márcio tinha na cabeça, como ele explica ao PÚBLICO: “Eu tinha esse nome guardado, há muitos anos, e sempre tive vontade de fazer um show assim, que lembrasse um pouco a minha infância e juventude, quando a gente tocava nas rodas de violão, cada um tocando uma música sua.” Falou dele a Hugo, músico que já conhecia, e depois convidaram Marco. “A ideia era juntar músicos que fossem autores”, diz Marco ao PÚBLICO. “O Márcio falou-lhe de mim, porque o conheci em Paris há uns anos, em 2018. E teve a ideia de me convidar, para representar a música da raiz portuguesa.”

A reunião dos três foi, dizem todos eles, tão agradável quanto produtiva, como recorda Hugo Arán ao PÚBLICO: “Foi muito interessante a mistura das três identidades. O instrumento que todos tocamos, nasceu na Península Ibérica e depois foi mudando: o aspecto, as cordas. O Marco toca com violão com cordas de aço, eu toco com cordas de nylon e o Márcio incorpora-lhe outras sonoridades. O núcleo do Cada Um Canta Uma é, por um lado, a guitarra espanhola, e, por outro, as composições próprias.”

Márcio: “Foi muito fácil. Eu gosto muito do que o Hugo e o Marco fazem. Sou fã do Marco há muitos anos, acho que ele é um super cantor e compositor. E o Hugo também, lá em Espanha. E a gente tem mais ou menos a minha maneira de escrever música, os três, uma maneira meio ‘anacrónica’, porque a música que se ouve hoje não é assim tão trabalhada, com tanta harmonia, é mais simplificada – isto sem crítica nenhuma. E tudo vem através do violão, porque como instrumento de composição é muito importante. A gente, devia, inclusive, dar direito autoral para o instrumento, porque ele traz a ideia.”

Marco, por sua vez, diz que a reunião dos três “foi óptima”: “Foi como se estivéssemos a abrir o baú de cada um, com as canções que cada qual escreveu e vai escrevendo, e achámos que devíamos passar essa partilha para o espectáculo. Encontrámos umas três canções que era possível fazer em trio, a três vozes, só que tínhamos sempre a questão dos idiomas [o espanhol, o português de Portugal e o do Brasil]. E achámos que era bastante rico preservá-los. Um dos temas que fecha o espectáculo é O que será, do Chico Buarque, em trio, que cada um de nós canta na sua forma de expressão original.”

O repertório, diz Hugo, foi definido pelos três. “Tem samba, mas também baião, uma milonga, um fado mais triste, uma adaptação de um poema de Miguel Hernández.” Márcio escolheu canções do seu vasto repertório e Marco juntou, da sua parte, fados e outras canções: “Tenho um tema meu, um fado-canção, a Minha amada de Lisboa, e a Canção de fé, que gravei no meu segundo disco. E como estávamos em Espanha, fiz também uma composição para um poema do Miguel Hernández, Todo está lleno de ti.” E tinha pensado incluir a Ode aos ratos, de Chico Buarque, cruzando-o com o tema Vida ou game, do Márcio, mas a meio do ensaio comecei a experimentar o Mudar de vida, do José Mário Branco. Liga bem, porque a mensagem do tema do Márcio fala do poder, sobre os que estão no poder e de como conseguimos revoltar-nos contra isso. Achei que devíamos convocar também o Zé Mário.” (Marco estava a trabalhar com ele como produtor no seu novo disco, Ruas e Memórias, quando José Mário Branco nos deixou, subitamente na noite de 18 para 19 de Novembro de 2019, aos 77 anos).

Da experiência de trabalhar neste projecto com Márcio e Marco, Hugo Arán recorda o lado musical mas também o lado pessoal: “Para mim, foi estar junto com dois grandes compositores, não só do lado musical. Sinto que eles são também muito próximos noutras facetas da vida, ainda que sejamos de países diferentes e de diferentes gerações, o Marco é o mais novo, o Márcio o mais velho e eu sou o irmão do meio, mas temos muitas coisas em comum. Somos como irmãos, os três, sentimo-nos muito próximos.”

Foto Cada Um Canta Uma em Barcelona SERGI ALONSO PAREDES

O concerto de Barcelona, onde Cada Um Canta Uma se estreou, num auditório com lotação esgotada, correu bastante bem, diz Hugo: “O público gostou muito, porque o concerto é muito dinâmico. Ainda que o público não conheça as músicas, estão sempre a acontecer coisas novas no palco. Uma surpresa atrás da outra.”