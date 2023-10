“Indiana Jones” da arte recupera mais seis pinturas roubadas

“Indiana Jones” do mundo da arte. É assim que muitos conhecem o detective que, em Setembro, recebeu O Jardim do Presbitério de Neunen na Primavera, de Van Gogh, num saco azul do Ikea. A fama persegue o detective de arte Arthur Brand e tem sido proveitosa para reaver outras obras roubadas, como foi agora o caso das seis pinturas que são propriedade da Câmara Municipal da cidade neerlandesa de Medemblik e que haviam desaparecido em Setembro. A devolução foi, inesperadamente, feita enquanto o detective via um jogo de futebol em casa, no dia 13 de Outubro, avança o diário francês Le Monde.

Contrariamente ao que dita a superstição, a passada sexta-feira 13 trouxe tudo menos azar para Arthur Brand. Foi nessa noite que a campainha tocou, enquanto o detective via um jogo de futebol, no qual os Países Baixos estariam a perder contra a França. Era um homem, numa carrinha, a pedir ajuda para descarregar a mercadoria. O detective, de 54 anos, questionou-se sobre o conteúdo das embalagens. Eram as pinturas de Medemblik, roubadas em Setembro.

O misterioso homem das encomendas apenas referiu que não tinha nada a ver com o roubo inicial, explica o De Telegraaf. Entre as peças devolvidas estão os retratos mais antigos de Redebaldo I, rei da Frísia, de Guilherme I, príncipe de Orange e de John I, bispo eleito de Utrecht. Ficaram por recuperar, do mesmo roubo, um barómetro e um lustre.

As obras recentemente recuperadas não são, no seu conjunto, tão valiosas como a obra de Van Gogh que tinha sido roubada de um pequeno museu localizado nas imediações de Amesterdão durante a pandemia de covid-19. As seis peças de Medemblik totalizam cerca de 100 mil euros, já Jardins do Presbitério está avaliada entre os três e os seis milhões de euros. No entanto, os retratos em questão são considerados de grande relevância histórica.

Brand acredita que o sucesso da recuperação da pintura de Van Gogh está a permitir que mais ladrões de arte saibam da sua existência e, por isso, entrem em contacto com este detective para as devolver, em detrimento de o fazer junto das autoridades. Afinal, vender uma obra de arte roubada pode ser “uma verdadeira dor de cabeça”. Quem o disse foi Peter Roy K., acusado do roubo da pintura de 1884 de Van Gogh, citado por Arthur Brand, a par da devolução no saco azul.

O detective, inclusive, já chegou a comentar em órgãos de comunicação neerlandeses que “mais vale roubar seis bicicletas”. “Em alguns casos, até queimam as obras de arte, para se livrarem das provas, porque não encontram quem as compre”, contou à agência France Presse, antes de expressar alívio pelo facto de os ladrões terem “feito a coisa certa”.

O vice-presidente da Câmara de Medemblik,​ Jeroen Broeders, citado pelo The Art Newspaper, confessou que "às vezes só sabemos o valor que as coisas têm para nós quando já não estão lá e esse foi definitivamente o caso destas pinturas".

Arthur Brand não deixou de expressar confusão pelo facto de ninguém ter reclamado a recompensa de 10 mil euros pela devolução das pinturas em bom estado. Explicou que não tem intenção de ficar com o dinheiro e que se contenta com um “bom voucher para livros”.

Do currículo de Arthur Brand constam a recuperação de Cavalos de Hitler, de Picasso e um anel que pertenceu a Oscar Wilde. Porém, este feito mais modesto potenciado pelo anterior, deu mais esperança a Arthur de que, finalmente, vá conseguir recuperar a pintura Dois Rapazes Sorrindo, de Frans Hals, obra roubada pela terceira vez em Agosto de 2020.

Texto editado por Maria Paula Barreiros